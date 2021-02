Salir a correr 2 veces al día representa una excelente alternativa, si tienes pensado fraccionar en dos partes el entrenamiento que deberías realizar en 1 sesión. El inconveniente más grande es que para lograr esto necesitas tiempo, sin embargo existen ciertos casos donde correr 2 veces al día tiene enormes beneficios.

Ver a un profesional que dobla sus entrenamientos no representa algo extraño, sin embargo en un runner principiante no es algo frecuente.

Quédate con nosotros y te enseñaremos los cinco grandes beneficios que tiene correr dos veces al día:

1. Luego de una lesión

Quizás no puedas realizar 5 kilómetros seguidos, sin embargo puedes fraccionarlos en 2 sesiones de 2 kilómetros y medio, sin que esto represente ninguna sobrecarga para recuperarte de una lesión y sin que se perjudique el volumen de trabajo

2. En días muy calurosos

En aquellos días muy calurosos, que ya se están haciendo presentes, correr largas distancias puede ser un martirio. Los primeros 30 a 45 minutos, el cuerpo puede aguantar sin mayores inconvenientes, sin embargo después se puede agravar la deshidratación y existe un sobrecalentamiento que merma tu rendimiento. Puedes fraccionar tu entrenamiento en dos partes para que no te suceda esta “fatiga por calor”.

3. Si quieres realizar volumen pero tu horario no te lo permite

Cuando estás preparando una maratón y tienes tiradas extensas de 2 horas o más, tu horario de trabajo y personal puede que no logre asimilarlo. Puedes entonces dividir tu entrenamiento en 2 partes, buscando 2 zonas del día donde tengas el tiempo.

4. Los días siguientes a una competición

Lo importante es recuperar con anterioridad y no que sobrecargues el organismo, por esta razón puedes dividir la distancia en 2 haciendo tus entrenamientos más leves. La idea es que realices una sesión por la mañana y otra al anochecer, lo más separadas en tiempo, en lo posible.

5. Aquellos días en que te tocan series rápidas

Antes de las series no te vas a poner a hacer kilómetros como loco, no obstante si no quieres reducir tanto el volumen, puedes realizar por la mañana un rodaje tranquilo que te pondrá a punto para las series rápidas de la tarde, sin bajar tan bruscamente el kilometraje ese día, en especial, cuando estás buscando cierto rendimiento en larga distancia.

Como ves, todo se tarta de probar y ver cómo reacciona tu cuerpo a esta clase de entrenamiento. Correr demasiados kilómetros solamente en un entrenamiento día tras día, puede que no sea la mejor opción para tu salud y tus marcas.

