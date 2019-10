La mandarina es una fruta jugosa, rica en vitamina C, betacaroteno, algunos aceites esenciales para el cuerpo y flavonoides. El consumo de esta fruta, así como el de naranja y limón, ayuda a mantener el sistema inmunológico estable. Pero además, tiene otros beneficios.

1. Excelente diurético

Contener grandes cantidades de agua, ácido cítrico y potasio, hacen que tenga un excelente efecto diurético.

Esto ayuda a eliminar el ácido úrico y las sales que produce. Por otro lado, evita que aparezcan infecciones en el sistema urinario.

2. Fortalece el sistema cardiovascular

Contiene hesperidina, que se encarga de proteger las paredes de los vasos sanguíneos y reduce los niveles de colesterol malo. Así es menos probable que padezcas enfermedades relacionadas con el corazón.

3. Aumenta las defensas

Algo por lo que son muy conocidas las mandarinas es su capacidad de fortalecer el sistema inmune. Además de su riqueza en vitamina C, esta fruta es un buen complemento antioxidante.

4. Una fruta contra la anemia

Otra de las funciones de la vitamina C es la de incrementar la absorción del hierro que aportan otros alimentos de origen vegetal. Esto hace que el sistema incremente la producción de glóbulos rojos, lo que ayuda a combatir la anemia.

5. Contra el estreñimiento

La fibra se halla en la pulpa blanca que se encuentra en la piel de la mandarina y en los gajos.

Por eso ayuda también con el estreñimiento, ya que la fibra es un estimulador del movimiento intestinal, reduciendo la absorción de grasas y de otras sustancias que pueden resultar tóxicas.

6. Es una buena aliada para las embarazadas y deportistas

La mandarina es una fruta que deben consumir las embarazadas, debido al ácido fólico que contiene. A los deportistas les ayuda a recuperar el líquido y los minerales que han perdido durante su actividad física.

Así que no tienes excusas, si no has incluido a la mandarina en tu dieta, es hora de hacerlo. Verás cómo tu salud mejorará y te endulzarás la vida gratamente.

Fuente: Come Fruta