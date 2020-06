El dolor de cabeza (cefalea) es uno de los síntomas que con más frecuencia padece la mujer, y como consecuencia de ello uno de los principales motivos de consulta tanto al médico. Por otro lado es también la principal causa de automedicación y, por lo tanto, de problemas de salud provocados por el uso incorrecto de medicamentos.

Las cefaleas son uno de los dolores más frecuentes que padece el ser humano y es fundamental conocer qué las causas para tratarlas de la forma más adecuada.

* Tipos de cefalea

-Cefaleas Vasculares. El dolor de cabeza se debe a un trastorno de los vasos sanguíneos que riegan el cerebro (se contraen para luego dilatarse). La más famosa de este grupo es la jaqueca o migraña.



-Cefaleas Tensionales. Estas son las más frecuentes de todas. Se producen cuando presentamos trastornos emocionales como estrés, ansiedad, etc. Estos estados provocan contractura de los músculos cervicales que se manifiestan como dolor de cabeza de predominio en la nuca o difuso. La cefalea tensional es la más característica de este grupo.



-Cefaleas Orgánicas. Son secundarias a enfermedades localizadas en el interior del cráneo, tales como inflamación de las meninges, tumores, hemorragias, etc. Son extremadamente graves y constituyen por tanto urgencias médicas.



-Otras. Éstas son consecuencia de patologías diversas no relacionadas con el cráneo, como la gripe, trastornos de la visión, fiebre, etc.

* Las 5 formas de evitar el dolor de cabeza

1- Una de las condiciones esenciales para evitar la aparición de dolores de cabeza consiste en reducir adecuadamente tanto el estrés como el nerviosismo que acumulamos día a día. La realización de actividades lúdicas que nos distraigan, las técnicas de meditación y las disciplinas deportivas relajantes como el pilates o el yoga suelen ser altamente recomendables en los casos descritos.

2- La alimentación también supone un factor importante a la hora de prevenir el desarrollo de jaquecas. Para conseguir una dieta equilibrada a la par que saludable, resulta importante moderar la ingesta de grasas, productos con azúcar refinado y fritos a la par que aumentar el consumo de verduras y frutas. Las bebidas con cafeína como algunos refrescos a base de agua carbonatada, el té o el café también suponen productos a evitar si somos propensas a este tipo de dolencias.

3- Aumentar la actividad diaria, especialmente a través de la práctica de alguna disciplina deportiva no sólo incrementa el flujo sanguíneo sino que también mejora su circulación reduciendo, de esta manera, el riesgo a padecer cefaleas tensionales.

4- Dormir adecuadamente es necesario para poder descansar y recuperar fuerzas de cara a afrontar nuestro día a día de una forma más efectiva. Por otra parte, un descanso insuficiente también posibilita la generación de dolores de cabeza, por lo que resulta importante establecer un horario en el que fijar las horas de sueño necesarias para nuestro reposo.

5- No forzar la vista demasiado ya sea leyendo, viendo la televisión o usando un ordenador a la par que utilizar fuentes de iluminación que no deslumbren resultan consejos pertinentes a la hora de evitar la generación de jaquecas y migrañas.