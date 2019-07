El estudio, titulado Sequential LASER ART and CRISPR Treatments Eliminate HIV-1 in a Subset of Infected Humanized Mice y que se publica esta semana en la revista Nature Communications, marca un paso crítico hacia el desarrollo de una posible cura para la infección por VIH en seres humanos.

El objetivo de la investigación era demostrar si es posible erradicar el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) integrado dentro del ADN, lo cual es el principal obstáculo para llegar a una curación. Y lo lograron.

Después de un tratamiento de medicaciones de larga duración y en combinación con tecnología de edición de genes basada en CRISPR-Cas9, investigadores de la Escuela de Medicina Lewis Katz de la Universidad de Temple y el Centro Médico de la Universidad de Nebraska -UNMC- lograron eliminar por primera vez del genoma de dos ratones el ADN del VIH-1, el responsable del desarrollo de la enfermedad del SIDA.

Cómo lo hicieron

"Crearon un modelo de laboratorio con ratones humanizados, esto es, inoculados con células madre hematopoyéticas - como un trasplante de médula ósea - para lograr que el virus pueda infectar sus células. A estos ratones se les inoculó el virus HIV, produciéndoles efectivamente la infección", explica a Conbienestar el doctor Diego Martín Caiafa (MN 97056), médico infectólogo de Helios Salud, centro especializado en el tratamiento de pacientes con HIV. Luego los dividieron en tres grupos a los que iban a dar distintos tratamientos:

- Al primer grupo, les dieron una formulación de nanopartículas conteniendo drogas antirretrovirales (abacavir, lamivudina, dolutegravir, rilpivirina) que penetran en las células para alcanzar el sitio donde se halla el virus.

- Al segundo, un grupo de enzimas que "editan" el ADN de la célula donde está integrado el ADN del virus, cortando sus extremos para eliminarlo.

- Al tercer grupo le dieron ambos tratamientos en forma secuencial.

"Lo que se pudo observar es que en el grupo de ratones que recibieron ambos tipos de tratamiento, al suspender los mismos el virus reapareció nuevamente en la sangre en solo 5 de los 7 ratones", describe a ConBienestar la doctora Denise Feld (MN 144653), médico infectóloga de Helios Salud. El punto es que en los 2 restantes no hubo reaparición del virus, y tampoco se pudo hallar rastros genéticos o de otro tipo en sangre o tejidos, de lo que se deduce que el virus fue completamente erradicado. "Este trabajo, que representa un pequeño número de animales de laboratorio, demuestra que es posible la erradicación y abre las puertas para futuros estudios más amplios", enfatiza el doctor Caiafa.

"Este logro no podría haber sido posible sin un trabajo en equipo extraordinario que incluyó virólogos, inmunólogos, biólogos moleculares, farmacólogos y expertos farmacéuticos", explica Howard Gendelman del Departamente de Farmacologia y Neurociencia Experimental en la UNMC y co-autor de la investigación.

Fuente: TN