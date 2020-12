A medida que varios países empiezan la vacunación masiva de la población contra el coronavirus, alguien podría pensar que ya no hay necesidad de usar tapabocas en los lugares públicos o de cumplir con el distanciamiento social. Sin embargo, existen varias razones por las que es imprescindible seguir observando las prevenciones anticovid incluso después de haberse vacunado.

El principal motivo para no bajar la guardia es que las vacunas contra el Covid-19 disponibles actualmente, ya sea la rusa Sputnik V o las de Moderna o Pfizer, se administran en dos etapas, de manera que existe la posibilidad de infectarse con el virus durante el periodo entre la primera inyección y la segunda. En el caso de la vacuna de Pfizer y Sputnik V este periodo es de tres semanas, y de cuatro en el de la de Moderna. Además, el efecto de las vacunas generalmente no es inmediato.

"La respuesta inmune del cuerpo comienza a desarrollarse después de la primera inyección. Sin embargo, la inmunidad estable a la infección por coronavirus no aparece hasta aproximadamente tres semanas después de la segunda inyección [con Sputnik V], que se administra 21 días después de la primera", explicó Alexánder Guíntsburg, director del centro ruso Gamaleya, creador de la Sputnik V. "Antes de que se desarrolle una inmunidad estable, todos los que hayan sido vacunados [...] deben seguir las precauciones recomendadas por las autoridades", agregó el científico.

Además, existe la probabilidad de que una persona vacunada aún porte los patógenos del coronavirus y los transmita a los demás. "Esto da suficiente tiempo para que el virus se desarrolle en las vías respiratorias y propague la infección a otros, mientras el cuerpo lucha contra su propia infección con la ayuda de la vacuna", señaló al portal CNET el director de calidad y seguridad del paciente del centro médico Wexner, Iahn Gonsenhauser.

Por otra parte, una persona que haya superado el Covid-19 puede volver a infectarse. La mayoría de esos casos parecen estar relacionados con la exposición a una cepa diferente del virus y de momento no está claro cuánto tiempo seguirán siendo efectivas las vacunas mientras el SARS-CoV-2 continúa evolucionando ni qué niveles de anticuerpos se necesitan para protegerse contra la reinfección, advierten los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

La OMS dice que "las mascarillas son una medida clave para suprimir la transmisión y salvar vidas". "Es importante que todo el mundo siga utilizando todas las herramientas disponibles para ayudar a detener esta pandemia a medida que aprendemos más sobre cómo funcionan las vacunas contra el covid-19 en condiciones del mundo real. Cúbranse la boca y la nariz con mascarilla cuando estén cerca de otras personas, manténganse al menos a dos metros de distancia de los demás, eviten las multitudes y lávense las manos con frecuencia", recomiendan desde los CDC.

