El personaje que desarrolla la versátil actriz Violeta Urtizberea en la telenovela Las Estrellas, emitida por El Trece, padece un trastorno que ella mismo explicó en los primeros capítulos de la serie: “Tourette”, dijo a secas. También el rol que desarrolló el actor Mauricio Dayub en la obra de teatro Toc-Toc sufre de Tourette. Pero, ¿qué es y porqué se forma por tics y, presuntamente, por insultos?

El síndrome de Tourette (ST) consiste en un desorden identificado por Georges Gilles de la Tourette en 1885, que hace que los afectados realicen movimientos o sonidos fuera de lo normal, llamados “tics”, que pueden ser motores o fónicos. Los signos más comunes son parpadear y despejar la garganta. Es posible que repita las palabras, gire o, rara vez, diga palabras groseras repentinamente.

Suele presentarse con otros problemas, como el trastorno de atención con hiperactividad, el obsesivo-compulsivo, ansiedad y depresión, según consignaron especialistas de la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia (FLENI).

A la par, según especialistas del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) los tics están presentes varias veces al día, casi todos los días y tiene un curso impredecible con períodos de exacerbación y de remisión en su severidad. Pueden incluso desaparecer por semanas o meses pero persisten durante más de un año. Cuando un individuo con ST asocia estas co-morbilidades presenta problemas emocionales, comportamentales y académicos desde la infancia que suelen ocasionarle más problemas que los tics en sí mismos.

El ST suele requerir tratamiento prolongado y mostrar diferentes sintomatologías y problemáticas a lo largo del tiempo.

En el caso del personaje de Urtizberea, padece de manera notoria tics de los llamados “fónicos”, que consisten en la emisión de sonidos, ruidos o vocalizaciones involuntarias y repetitivas. Por ejemplo carraspeo excesivo o “tos nerviosa”, gritos, gruñidos, resoplidos, cambios en la tonalidad o timbre de voz, ladridos, emisión de palabras obscenas (coprolalia). Son peor tolerados que los tics motores por su repercusión social. Suelen ser malinterpretados por maestros y padres como intencionales.

Tratamientos

Si bien no hay una cura para el ST, sí existen tratamientos disponibles para ayudar a controlar los tics. Muchas personas con ST tienen tics que no interrumpen sus actividades diarias y, por lo tanto, no necesitan tratamiento. Sin embargo, hay medicamentos y tratamientos conductuales para los casos en que los tics sean dolorosos o causen lesiones, interfieran con los estudios, el trabajo o la vida social, o que causen estrés.

Un estudio recientemente publicado en Neuron acaba de identificar los primeros genes cuya alteración aumenta el riesgo a desarrollar ST, lo que abre el camino para conocer mejor las bases moleculares de la enfermedad y poder investigar en tratamientos para la misma. La existencia de un componente hereditario se conoce desde hace tiempo, sin embargo, hasta el momento, los estudios genómicos no habían proporcionado resultados concluyentes o reproducibles.

Hubo otro caso de resonancia, en este caso en los Estados Unidos. No se trató de un personaje de ficción, sino de un participante del reality show American Idol, edición 2011, llamado James Durbin, quien sorprendió por su gran rango vocal pero además por padecer ST. En la audición, que logró sortear sin dificultad, dijo que al cantar, sentía que su trastorno desaparecía. Mirá el video a continuación.