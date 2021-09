El reloj biológico es una de las principales causas que apremia a las mujeres que desean ser madres y que -cada vez más, por innumerables razones- postergan esa decisión, llegando muchas veces casi al límite de sus posibilidades de lograrlo de manera natural.

Es allí donde la medicina reproductiva cobran un rol clave en la vida de miles de familias, que sin la ayuda de la ciencia jamás lograrían el ansiado deseo de traer un hijo al mundo.

“El envejecimiento de los ovarios es un proceso natural que se da en la mujer y es el motivo más frecuente de consulta por infertilidad. Esto ocurre, en general, por la llegada cada vez más tardía a la búsqueda de un hijo”. El médico especialista en fertilidad Sergio Pasqualini (MN 39914) comenzó a explicar la causa por la que -para él- “todos los esfuerzos de quienes buscan un hijo y su médico deben ser encarados a encontrar la forma de hacer más lento ese deterioro”.

En diálogo con Infobae, el especialista en fertilidad sostuvo que “la baja reserva ovárica, en general relacionada con la edad avanzada, es el factor que más afecta las posibilidades de lograr el embarazo con óvulos propios. De allí que el intento de rejuvenecimiento ovárico se trata con diferentes técnicas experimentales con el objetivo de enlentecer el deterioro y de intentar mejorar su función”.

Hasta hace poco tiempo se aceptaba, como dogma, que la vida reproductiva femenina dependía de una reserva fija de óvulos disponibles al nacer y que se agotaba completamente en la menopausia. Era inaceptable pensar que se pudieran formar nuevos óvulos en los ovarios después del nacimiento. “Esta teoría fue puesta en duda y hoy es aceptado por muchos científicos, no por todos, que existen grupos de células madre (llamadas ovogonias) en los ovarios que podrían dividirse, que pierden esa capacidad con los años, y que serían las que podrían llegar a ser estimuladas y reactivadas, por técnicas de rejuvenecimiento ovárico”, amplió el especialista, quien citó como una de estas técnicas utilizadas al plasma rico en plaquetas.

Es que con el paso del tiempo, las células madre van perdiendo su capacidad de multiplicarse y es allí donde se postula que “el plasma rico en plaquetas podría ejercer su acción activándolas y colaborando para su maduración”.

“Según los trabajos publicados y nuestra corta experiencia, el beneficio se ve en la mejora en los niveles de las hormonas, en una mejor respuesta en cantidad y calidad de óvulos en las que se repite un procedimiento de fertilización in vitro, y en que aumenta las posibilidades de embarazo por la vía natural cuando esto es factible”, destacó Pasqualini, quien sostuvo que los resultados del uso de esta técnica ya conocida para este fin son “potencialmente beneficiosos cuando se lo inyecta intra-ovárico, así como para mejorar la receptividad del endometrio en casos de endometrio fino y de fallas de implantación, cuando se lo instila en la cavidad del útero”.

Este procedimiento se lleva adelante en el marco de un estudio experimental, Pasqualini precisó que “se realizaron unos primeros casos basados en la literatura publicada, y se logró un nacimiento en un caso en el que no se había logrado recuperar óvulos en su procedimiento de fertilización in vitro. En el mismo procedimiento, en el momento de la aspiración folicular inyectamos el plasma, logrando a posteriori el embarazo en forma natural -detalló el especialista-. Esto es lo interesante, ya que como dijimos, la inyección del plasma rico en plaquetas tiene como objetivo mejorar la función ovárica para tener un mejor resultado en una FIV posterior, o como en este caso, mejorar las posibilidades de lograr el embarazo por la vía natural cuando esto es factible”.

“En este caso presentaban el antecedente de alteraciones cromosómicas, y nació un bebé sin tenerlar. Está descripto en publicaciones que podría también disminuir las posibilidades de que se formen embriones con alteraciones genéticas, hecho que de comprobarse sería muy bueno”, agregó el especialista.

- ¿Cómo se aplica el plasma rico en plaquetas en los ovarios?

- El procedimiento consiste en obtener por venopuntura 10 centímetros cúbicos de sangre, que se procesa en el laboratorio para obtener la fracción de plasma rica en plaquetas. El plasma rico en plaquetas se inyecta en los ovarios por medio de una punción por vía transvaginal con control ecográfico. Es un procedimiento ambulatorio que se realiza en quirófano con una suave sedación.

- ¿Cuáles son los resultados?

- Si bien no siempre se logra el efecto deseado, los resultados que vamos observando, así como los publicados en la literatura son interesantes. Como ocurre con todos los tratamientos experimentales, al aumentar la casuística se va a poder determinar su real eficacia, o no.

Consultado sobre en qué casos estaría recomendado, Pasqualini consideró que “en mujeres que presentan una disminución de la reserva ovárica, en general con el antecedente de un tratamiento de fertilización asistida en la que se obtuvo una baja respuesta de los ovarios a la estimulación. La indicación va a ser dependiente de la evaluación del contexto general de la paciente”.

Y sobre si el tratamiento podrá ofrecerse a mujeres de manera masiva en el corto plazo, resaltó: “En los últimos dos años aumentaron en forma significativa la cantidad de publicaciones, con resultados alentadores. Que estos se mantengan aumentando la casuística es algo que el tiempo dirá”.

- ¿Sería extensible el tratamiento a hombres?

- Hay algunas publicaciones sobre inyectar plasma rico en plaquetas intra testicular en los hombres. Tiene sentido, y sería algo súper interesante para tratar el factor masculino severo.

“Infinitamente agradecida”: un caso en primera persona

Ana, un nombre de fantasía para preservar la identidad de la paciente, tenía 39 años cuando consultó al doctor Pasqualini. Tenía un hijo, pero hacía tres años que buscaba sin éxito el segundo. “Estaba comenzando un tratamiento con el doctor y él me explicó en qué consistía el rejuvenecimiento ovárico con plasma rico en plaquetas y me comentó que podíamos hacerlo”, recordó la mujer, que describió su como muy buena su experiencia con la nueva técnica y aseguró que no tuvo ningún dolor durante el procedimiento ni en el post.

Y tras reconocer que tiene confianza ciega en lo que siempre le recomienda el especialista, remarcó: “A los dos meses, quedé embarazada naturalmente, y hoy tengo a mi bebita de tres meses conmigo”.

- No te habías hecho nunca un tratamiento de fertilidad ni nada del estilo, ¿qué fue lo que te decidió a hacerte este, que es experimental?

- La confianza que tengo en el doctor Pasqualini fue lo que me decidió a hacerlo, su profesionalismo, pasión, dedicación por cada caso, que es único. Su sabiduría médica, saber que es un excelente profesional y ser humano, en el que se que puedo confiar 100%. Él y todos los profesionales de la clínica son mi familia.

De pocas palabras, Ana se definió como infinitamente agradecida tras una búsqueda de tres años, que sólo las mujeres que la pasaron pueden imaginar todo lo que conlleva.

(Fuente: Infobae)