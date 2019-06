La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publica periódicamente notificaciones dirigidas a los consumidores, con alertas sobre algunas marcas o partidas específicas. Este viernes, el organismo anunció el retiro voluntario del mercado de un lote de Ibupirac, producido por la compañía farmacéutica Pfizer SRL.

Se trata, precisamente, del "Ibupirac/Ibuprofeno 4 g/100 ml, Suspensión 4%" en su presentación en un envase por 90 ml, certificado N° 35918. El lote está codificado como I258, con vencimiento 03/2020.

El medicamento (principalmente utilizado por niños y adultos mayores) se encuentra indicado como antiinflamatorio no esteroideo, analgésico y antipirético.

Según explicitó la empresa en un comunicado, la decisión fue tomada como consecuencia "de un hallazgo de desvíos de calidad en análisis de control realizados sobre el lote de referencia".

Sin embargo, no existiría riesgo para los pacientes. "Estos [desvíos] no alteran las propiedades terapéuticas del producto y que la seguridad y eficacia no se ven afectadas", detalla el texto, que refiere a una medida de "precaución".

De acuerdo con el laboratorio, desde que anunció el retiro a la autoridad regulatoria, ya fueron quitadas del mercado el 94 % de las unidades circulantes.

Por último, envía un mensaje a los compradores: "Se solicita a aquellas personas que cuenten en su poder con alguna unidad del lote (...), tenga a bien contactarse con el Departamento de Información Médica de la Compañía para coordinar la entrega de la unidad y su reposición, llamando al 0800-444-8433 o al 4788-7000, opción 3".

Desde la ANMAT garantizan que se están encargando de monitorear el retiro y recomiendan a la población "que se abstenga de utilizar las unidades correspondientes a la partida detallada".