Una de las patologías más comunes y a la vez más difíciles para establecer cuándo consultar es el retraso del lenguaje. Tanto para los padres como para los profesionales de la salud y de la educación existen diferentes criterios.

Hay quienes piensan que se debe esperar a que el niño supere solo sus dificultades y quienes opinan que lo mejor es una estimulación temprana. Es por eso que decidimos profundizar en algunas señales de alerta que se orientan hacia un retraso del lenguaje y no a otro tipo de patología.

Comencemos definiendo qué es un retraso del lenguaje. Como su nombre lo indica, es un retraso en la aparición o en el desarrollo de todos los niveles del lenguaje(fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático), que afecta principalmente a la expresión y, en menor medida, a la comprensión del mismo. Sin embargo, esto no se debe a un retraso mental, un trastorno generalizado del desarrollo, un déficit auditivo o a algún trastorno neurológico.

El lenguaje suele aparecer tardíamente según lo esperable para la edad cronológica y se desarrolla lentamente. Es por eso que, si bien podemos esperar a que algunos niños comiencen a hablar, en algunos casos es necesario acompañarlos con estimulaciónpara poder brindarles el modelo correcto del habla. Cabe destacar que en la estimulación del lenguaje es fundamental la participación de los padres y/o de las personas que se encuentren al cuidado del niño.

Es muy importante el rol que ellos van a desempeñar para que el niño consiga superar las dificultades. Asimismo, el profesional debe asesorar a los padres y/o cuidadores y darle las pautas necesarias para que continúen con el trabajo en casa.

Signos de alerta

- Entre los 2-3 meses: el bebé no emite gorjeos, no vocaliza sonidos de placer ni de molestia.

- Entre los 4-12 meses: el bebé no presta atención a los sonidos cuando se juega o habla con él, no vocaliza. A partir de los seis meses no balbucea o combina vocales, no responde a su nombre.

- Entre los 12-17 meses: el bebé no señala para mostrar o pedir algo, no usa ni imita gestos, no comprende palabras de uso común ni órdenes sencillas.- Entre los 18-23 meses: el bebé no intenta imitar palabras o sonidos que oye, no comprende el “No”, no usa palabras sencillas, no realiza juego simbólico.

- Entre los 2-3 años: el niño no tiene intencionalidad comunicativa, no usa el lenguaje para dar o buscar información, no dice su nombre ni edad, hay ausencia de frases de más de dos o tres palabras, no pronuncia las consonantes iniciales de palabra.

La aparición de uno o varios de estos signos no es suficiente para el diagnóstico definitivo de esta patología. Son simplemente signos de alerta a tener en cuenta para realizar una consulta temprana con el profesional adecuado.

Frente a la duda sobre si un niño presenta o no retraso del lenguaje, se debe consultar con el pediatra para que derive a un especialista. Cuanto más temprano se detecte el problema, menos consecuencias se presentarán en la etapa escolar del niño.