No es ningún secreto que la actividad física es beneficiosa para el cuerpo. ¿Pero cuánto tiempo, con qué frecuencia y con qué intensidad es necesario realizar ejercicio para mantenerse en forma sin que llegue a ser perjudicial? Investigadores estadounidenses afirman que el ejercicio intenso no sólo puede no tener ningún efecto positivo para la salud, sino incluso empeorarla.

En un artículo publicado en la revista 'American Medical Association Journal' (JAMA), los profesores Thijs Eijsvogels y Paul Thompson han comparado el efecto de diferentes actividades físicas moderadas (montar en bicicleta o caminar a paso ligero) y de ejercicios más extenuantes (carrera o remo) en las enfermedades cardiovasculares y la mortalidad.

Descubrieron que 15 minutos de ejercicio moderado al día (105 minutos por semana) pueden ser considerados la carga física más baja que aporta beneficios para la salud y ayuda a perder peso. Los médicos consideran que esta es "la dosis efectiva más baja". La actividad vigorosa, por su parte, debe practicarse entre 35 y 70 minutos por semana, de acuerdo con el estudio.

El artículo de JAMA también cuestiona los beneficios de cargas adicionales que supuestamente recuperan el cuerpo con más eficacia, mejorando el flujo sanguíneo y reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Resultó que el aumento del tiempo dedicado a la actividad física a 240 minutos semanales no aporta ningún beneficio para la salud.