El síntoma tomó importancia tras el suicidio de Kent Taylor, el fundador y director ejecutivo de la cadena de restaurantes estadounidenses Roadhouse. Según informó la familia del empresario, Taylor padeció una variedad de síntomas tras el contagio, incluyendo un tinnitus que se tornó "insoportable". Sin embargo, aún no se sabe si este síntoma está vinculado o no al coronavirus. No obstante, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido es el único ente que lo incluye en la lista de los indicios de la enfermedad.

Un estudio publicado esta semana en el Journal of International Audiology que observó alrededor de 60 informes de casos, descubrió que el 15% de los adultos que contrajeron Covid-19 reportaron síntomas de tinnitus. “En las veinticuatro horas posteriores a la publicación, hemos recibido alrededor de cien correos electrónicos”, reveló Kevin Munro, un profesor de Audiología en la Universidad de Mánchester y coautor del estudio.

“Casi todos eran de personas que decían: ‘Me dio tanto gusto leer sobre esto, porque mi médico pensó que estaba loco cuando mencioné tinnitus y ahora sé que no soy el único’”, agregó. Además, existe evidencia de que el virus puede agravar los síntomas de aquellos que tenían la afección en el oído antes de contraer coronavirus.

Según indicó Kim Weller, especialista en tecnologías de la información en Houston y parte de un grupo de apoyo para personas con tinnitus, el coronavirus ha complicado la vida de las personas que sufren la enfermedad incluso si no han contraído el virus.

Aún se desconoce la razón exacta por la que el tinnitus afecta a las personas. Se considera que existen cerca de 200 causas como la exposición a ruidos fuertes, estrés, pérdida de la audición y perforación del tímpano.

Actualmente la enfermedad no tiene cura y los pacientes son tratados, generalmente, con terapia cognitiva conductual.