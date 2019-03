El próximo 14 de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón y el equipo renal de médicos del Hospital Marcial Quiroga efectuará, en varios centros sanitarios del interior de la provincia, controles gratuitos durante los días 14, 15 y 16 del corriente mes. Esta campaña ofrecerá la oportunidad de conocer específicamente el estado renal de cada sanjuanino que esté interesado en controlar su salud.

Por ende, y promoviendo el acceso equitativo a la educación sanitaria, la atención en salud y la prevención de las enfermedades renales, es que se realizarán análisis y diagnósticos gratuitos en cinco centros de salud distribuidos en los departamentos de Pocito, Albardón y Sarmiento, bajo el lema internacional “Salud Renal para todos, en todos lados”.

La campaña del año pasado se realizó sólo en Rivadavia, en esta oportunidad, y en base al lema, los profesionales se trasladarán a los departamentos mencionados para hacer los chequeos que incluirán: datos clínicos; peso, altura y presión arterial; test de sangre; y test de orina (con un frasco de la primera orina de la mañana. Ayuno no excluyente).

Los principales factores que pueden provocar que se dañen los riñones son no beber suficiente agua, tener familiares con enfermedad renal, consumir demasiada sal, automedicarse, fumar, abusar de bebidas alcohólicas y gaseosas, no llevar una vida saludable y no realizar actividad física.

Lugares y horarios donde se realizarán los análisis:

- Pocito: Hospital Dr. Federico Cantoni: jueves 14 y sábado 16 - 8 a 12 hs.

- Pocito: CAPS Barrio Chubut: viernes 15 - 8 a 12 hs.

- Media Agua: Hospital Dr. Ventura Lloveras: jueves 14 y sábado 16 - 8 a 12 hs.

- Los Berros: Micro Hospital Los Berros: viernes 15 - 8 a 12 hs.

- Albardón: Hospital Dr. José Giordano: jueves 14, viernes 15 y sábado 16 - 8 a 12 hs.