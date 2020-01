Una app que guía y asesora a las personas con leucemia a realizar trámites, lo que les permitiría ganar hasta 50 días para solucionar problemas con sus prestadoras de salud, fue presentada hoy por la Fundación ALMA, que en 2019 recibió 150 consultas de pacientes que no habían recibido adecuadamente el tratamiento indicado.



"Me diagnosticaron leucemia en 2009, luego de un largo periodo de deambular por consultorios sin saber qué tenía. Comencé un tratamiento y logré estar muy bien hasta que a fines de 2016 tuve una recaída", contó a Télam Alberto Voglino, de 76 años. Recordó que "en ese momento, mi médica me recomendó una droga llamada Venclexta y cuando fui a PAMI a que la autoricen, me dijeron que no estaba en el vademecum. Ahí comencé a ir y venir porque mi médica me decía que era la mejor y yo no quería resignarme a usar otra". A principio de 2017 Alberto conoció a Fernando Piotrowski, director ejecutivo de la Asociación ALMA, donde le brindaron asesoramiento. "Mandaron una carta documento y a las 48 horas tenía disponible la medicación", aseguró Alberto. Por su parte, Piotrowski indicó que "si hubiera existido la aplicación que estamos lanzando habríamos detectado antes el rechazo de PAMI y accionado para que Alberto pueda obtener su medicación en tiempo y forma".