Arañitas vasculares: todo lo que tenés que saber Estamos en la época de comenzar a mostrar las piernas debido al cambio de estación. Algunas mujeres sufren de pequeñas venitas de colores rojo, azules o moradas que se muestran como telarañas en la piel de las piernas. La Dra. Carmen Nievas Romano, nos explica acerca de esta afección, su diagnóstico y tratamiento.

Las arañas vasculares no suelen doler, pero pueden indicar una enfermedad venosa más profunda que sí cause dolor, hinchazón, pesadez o calambres en las piernas. A veces, también se pueden experimentar sensaciones de ardor o picazón asociadas. Si experimentas dolor o molestias, es importante consultar a un médico para descartar un problema subyacente, ya que puede empeorar si no se trata.

En general estas venitas pueden provocar una leve picazón o sensación de ardor. La incomodidad se agrava con el tiempo y después de estar sentado o de pie por periodos prolongados.Estas molestias pueden ser señales de un problema que es importante que el profesional determine la causa de los síntomas. Para descartar las dudas es que la doctora Carmen Nievas Romero responde a los interrogantes más comunes acerca de esta dolencia.

¿Qué son las arañas vasculares?

Son pequeñas dilataciones de los vasos sanguíneos superficiales que se ven como líneas rojizas, azuladas o violáceas en la piel, parecidas a una telaraña. En si es una molestia estética que afectan nuestra autoestima y, en algunos casos además pueden asociarse a pesadez o cansancio en las piernas. Pero lo que más causan es molestia estética.

¿Por qué aparecen?

Las causas son múltiples: predisposición genética, cambios hormonales (embarazo, menopausia, uso de anticonceptivos), estar muchas horas de pie o sentado, sobrepeso, envejecimiento de las venas y exposición solar excesiva. Todos estos factores debilitan las paredes venosas y favorecen su dilatación, como también así el uso del tabaquismo.

¿Qué estudios realiza el profesional para detectarlas?

Lo más importante es la evaluación clínica. Muchas veces se solicita un eco Doppler venoso, que permite ver cómo circula la sangre y descartar la presencia de varices más profundas. En mi consultorio en la consulta inicial uso luz ultravioleta para hacer un análisis más exhaustivo ya en la primer consulta pudiendo analizar de forma más completa e integral a mi paciente dando le desde la primer consulta una respuesta a varias de sus interrogantes.

¿A qué edad suelen aparecer?

Pueden manifestarse desde los 2030 años, pero aumentan su frecuencia con la edad, sobre todo a partir de los 40.

¿Afectan solo a las mujeres o también a los hombres?

Aunque son más comunes en mujeres por la influencia hormonal, también afectan a los hombres, especialmente si hay antecedentes familiares, sobrepeso o trabajos que requieren estar muchas horas de pie.

¿Qué sucede en verano con las arañitas?

El calor dilata aún más los vasos, lo que puede hacerlas más visibles. Además, la exposición al sol sin protección empeora la pigmentación de la piel y favorece que se noten más.

¿Qué tipos de tratamientos existen?

Escleroterapia: se aplica un medicamento dentro de la vena que la colapsa y desaparece progresivamente que es el l tratamiento clásico y usado desde hace años en todos los lugares y anda muy bien en varios casos y cuando es indicado de manera correcta . Siempre lo hago bajo la luz ultravioleta que eso me sirve para ver exactamente dónde está la fuente real de la arañita . Tratar de ayudarme con toda la tecnología de vanguardia aún con los tratamientos más convencionales pero agiornados con la tecnología actual .

Láser vascular: utiliza energía lumínica para sellar los vasos. Ideal en lesiones muy finas o en personas que no toleran la inyección yo en el consultorio poseo el Or Light de última generación de mucha potencia y de excelente tolerancia soy la única profesional que lo tengo en la provincia y sirve para algunas que son muy resistentes.

Tratamientos combinados: muchas veces se combinan ambas técnicas para lograr un mejor resultado. Es el tratamiento más usado en caso ! Usando lo mejor de cada tecnología .

¿Cuánto dura un tratamiento? ¿Es necesario repetirlo?

Siempre esto es bueno hablar lo personalmente por qué depende de la extensión del tratamiento y de las expectativas y del objetivo de la paciente . Pero se pueden organizar las sesiones para que se acorten lo más posibles los tratamientos para obtener lo más rápido los objetivos.

¿Se pueden realizar en cualquier época del año?

Sí, aunque tu piel durante el tratamiento no debe estar expuesta al sol por días posteriores al tratamiento ! que dependerá el tratamiento recomendado cuantos días se recomienda no estar expuesta al sol . Por eso si te haces el tratamiento durante el verano tenes que tener muy en cuenta esta recomendación .

¿Queda alguna secuela luego del tratamiento? ¿Qué cuidados hay que tener?

No quedan secuelas. En algunos casos puede aparecer un pequeño enrojecimiento o moretón transitorio. Es fundamental usar protector solar, evitar la exposición solar directa, usar medias de compresión el tiempo indicado y mantener hábitos saludables.

Recomendaciones para lucir piernas saludables y espléndidas

Mantener un peso adecuado.

Realizar actividad física regular, especialmente caminar y nadar.

Evitar pasar muchas horas de pie o sentado, hacer unos ejercicios que confecciono yo misma para el paciente.

Usar medias de compresión si el médico lo indica.

Proteger la piel del sol con protector solar.

Hidratar la piel a diario.

No fumar

Las arañitas vasculares no solo son una cuestión estética, también son un reflejo de cómo funciona nuestra circulación. Consultar a tiempo permite elegir el mejor tratamiento y prevenir que el problema avance. Cuidar tus piernas es también cuidar tu salud y tu calidad de vida. Además, mejora con ello mucha nuestra autoestima. Me gustaría que te mires al espejo y que te gustes con quien te encuentres.

