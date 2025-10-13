Día del Psicólogo: en San Juan crecieron un 100% las consultas luego de la pandemia y se disipan los prejuicios sobre salud mental Además de desearles Feliz Día hoy lunes 13 de octubre, DIARIO DE CUYO te acerca un panorama sobre la relación que tienen los sanjuaninos con la terapia. La Lic. Gema Galván, responsable de medios del Colegio de Psicólogos de la provincia, dio algunas claves de cómo ha evolucionado este vínculo y sumó algunos consejos a la hora de pedir una cita con un profesional.

¿Qué relación tienen los sanjuaninos con los psicólogos? ¿Se animan a ir? ¿Qué temas los inquietan? ¿Van más las mujeres que los hombres? ¿Hay muchos niños en terapia? ¿Qué pasa si no tengo buena relación con el o la profesional? A raíz del Día del Psicólogo -que se celebra hoy 13 de octubre en todo el país- DIARIO DE CUYO consultó al Colegio de Psicólogos de la provincia, para tener un panorama sobre la realidad local, especialmente sobre cuál es el vínculo de los sanjuaninos con la terapia.

Curiosamente, la información revela un cambio cultural significativo, que fue impulsado en gran medida por la pandemia. Por un lado, la salud mental está dejando de ser un tema tabú en San Juan. Y de la mano, y en línea con la tendencia nacional, los sanjuaninos están tomando la consulta al psicólogo como herramienta de bienestar y de prevención, no solo como sinónimo de enfermedad o problema.

Según la Licenciada Gema Galván, responsable de medios de la institución, el incremento en la demanda de consultas en la provincia es notable. “La realidad es que a partir de la pandemia crecieron muchísimo las consultas”, aseguró, señalando un salto que estimó en un “100%”, con muchos profesionales ya sin disponibilidad de turnos a esta altura del año, en la parte privada sobre todo, con o sin obra social.

“Ya sea por temas propios, por consultas por algún familiar y también por curiosidad -porque sí, a veces en los grupos de amigos se instala el tema o hay un psicólogo que se pone de moda y todos quieren ir a ese profesional- sí aumentaron muchísimo las consultas”, explicó Galván.

A la par, la profesional destacó cómo ha cambiado el enfoque de las consultas, históricamente asociado a un prejuicio que, afortunadamente, se está desvaneciendo. La especialista señaló que en San Juan “se ha bajado mucho el tema de los tabúes que hay respecto de la salud mental y los prejuicios respecto a esto”. Este cambio de percepción, marcó, es clave. La terapia ya no se ve únicamente como un recurso para situaciones o patologías graves, sino como un espacio para trabajar situaciones cotidianas. “Sacar de ese casillero la visita al psicólogo es fundamental. En la actualidad se entiende que ir al psicólogo es sinónimo de bienestar, de tener alguna situación que trabajar y, de manera objetiva, ver cuáles son las posibilidades que tengo para poder solucionarla”.

En definitiva, San Juan atraviesa un momento de creciente madurez en su relación con la salud mental. El aumento exponencial de las consultas y la caída de los prejuicios indican que, cada vez más, la sociedad sanjuanina prioriza el bienestar psicológico como parte esencial de una vida saludable.

Hombres que se animan

Un dato que la Lic. Galván resalta positivamente es la creciente participación masculina en los espacios terapéuticos. La psicóloga celebró el hecho de que cada vez más hombres acudan a la terapia psicológica, abandonando viejos mandatos que impedían al hombre hablar de lo que le pasa o mostrar vulnerabilidad.

¿Sobre qué temas se consulta más?

En cuanto a las temáticas más recurrentes, si bien la ansiedad y la angustia son problemáticas persistentes, se observa un auge de los encuadres familiares. La especialista cree que esto se debe a que las personas han entendido que “muchas veces la problemática no es de un solo miembro de la familia y que por ahí, para mejorar, conviene tratarlo entre todos los integrantes de ese grupo familiar”. Vinculado a eso hay un aspecto llamativo, que tiene que ver con que la consulta infantil “es más frecuente que la de los adultos”. La psicóloga matizó esta realidad sugiriendo que no debería ser excluyente, puesto que muchas veces el niño, como también el adolescente, solo visibiliza o manifiesta una problemática familiar subyacente.

Los temas de pareja también están entre los más consultados. “Creo que no pasa porque haya más conflictos en las parejas, sino porque se animan a contar lo que les pasa. Y es muy bueno, como siempre digo, desde un ámbito preventivo, para no agrandar más un problema”, sumó la profesional.

También, apuntó la Lic. Galván, hay una fuerte demanda en la orientación a padres sobre cómo establecer y sostener límites que impacten en la conducta de los hijos.

Y otro de los tópicos muy frecuentes en esta época (uno que reviste “estacionalidad”) es la orientación vocacional para los jóvenes que terminan el secundario.

Claves para una buena experiencia

Para quienes están considerando hacer una consulta o iniciar terapia, desde el Colegio de Psicólogos de San Juan dieron algunas recomendaciones para maximizar la experiencia:

No esperar al colapso: “No esperar a que el problema nos agobie” para hacer la consulta.

Verificar al profesional: “Es fundamental consultar la matrícula del profesional, saber con quién me voy a atender”, para garantizar que esté habilitado para ejercer. Se puede consultar en la web del Colegio de Psicólogos de San Juan.

La química importa, pero no limita: Si bien la conexión (“rapport”) con el terapeuta es importante, la falta de ésta con un profesional determinado no debe ser un freno para la terapia. “Que por ahí uno no tenga ese ‘rapport’ con el profesional no significa que el tratamiento falle, sino que quizás haya que buscar una persona con la que uno se sienta más cómodo”

La escuela: Más allá del “rapport” con el profesional, también es bueno saber que hay distintas escuelas y teorías, y está bueno interiorizarse con el profesional sobre cuál es la que sigue, qué perspectiva aplica.

¿Por qué se celebra el Día del Psicólogo el 13 de octubre?

La conmemoración de esta fecha es en recuerdo del Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología, que tuvo lugar en Argentina, precisamente en Córdoba, entre el 11 y el 13 de octubre de 1974.