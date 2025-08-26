Día Internacional de la Lucha contra el Dengue: infografía para entender el riesgo y cuáles son los signos de alarma En pleno siglo XXI resulta fundamental que desde todas las instituciones sanitarias y educativas se difundan diversas medidas de prevención, ya que sólo a partir de acciones colectivas se puede ayudar a tomar conciencia sobre la importancia de prevenir y controlar esta enfermedad,

El dengue es una enfermedad viral transmitida principalmente por el mosquito Aedes aegypti, que además transmite otras enfermedades como el zika y la fiebre chikungunya. Según especialistas el avance de este insecto en América Latina se debe a su capacidad para adaptarse a temperaturas más frías y climas secos. En Argentina si bien la última temporada no fue tan dura como la anterior, 2023/2024, en la que según el Ministerio de Salud se confirmaron más de 600.000 infecciones en ese periodo, determinando el peor brote de dengue en la historia de nuestro país, tanto en casos como en número de muertes.

Este año se prevé, y como cada vez que comienzan a elevarse la temperaturas, se estima que este vector repetirá su presencia y la mejor forma de protegerse es actuar con medidas de prevención y conocer al mosquito transmisor y sus hábitos, ya que al ser un insecto con hábitos domiciliarios la enfermedad es predominantemente urbana (ver infografía).

Como ya se sabe el contagio no ocurre de persona a persona y por ello la mejor manera de prevenirlo, es eliminando los criaderos de mosquitos, como los recipientes con agua estancada, tapar los depósitos de agua y evitar cualquier tipo de cacharro o espacio que pueda servir como reservorio de agua ante posibles lluvias, típicas de la época que se aproxima.