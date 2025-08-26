El dengue es una enfermedad viral transmitida principalmente por el mosquito Aedes aegypti, que además transmite otras enfermedades como el zika y la fiebre chikungunya. Según especialistas el avance de este insecto en América Latina se debe a su capacidad para adaptarse a temperaturas más frías y climas secos. En Argentina si bien la última temporada no fue tan dura como la anterior, 2023/2024, en la que según el Ministerio de Salud se confirmaron más de 600.000 infecciones en ese periodo, determinando el peor brote de dengue en la historia de nuestro país, tanto en casos como en número de muertes.
Este año se prevé, y como cada vez que comienzan a elevarse la temperaturas, se estima que este vector repetirá su presencia y la mejor forma de protegerse es actuar con medidas de prevención y conocer al mosquito transmisor y sus hábitos, ya que al ser un insecto con hábitos domiciliarios la enfermedad es predominantemente urbana (ver infografía).
Como ya se sabe el contagio no ocurre de persona a persona y por ello la mejor manera de prevenirlo, es eliminando los criaderos de mosquitos, como los recipientes con agua estancada, tapar los depósitos de agua y evitar cualquier tipo de cacharro o espacio que pueda servir como reservorio de agua ante posibles lluvias, típicas de la época que se aproxima.
No menos importante es estar atentos a posibles síntomas, ya que puede ayudar a aplacar las dolencias como así también a evitar complicaciones que puedan llevar a estados garves.
Síntomas comunes del dengue
-Fiebre: alta y repentina.
-Dolor de cabeza, sobre todo detrás de los ojos.
-Dolores musculares y/o articulares: intensos.
-Erupción cutánea: (sarpullido) que puede aparecer días después de la fiebre.
-Náuseas y vómitos .
-Cansancio intenso: y malestar general.
-Inflamación de los ganglios linfáticos .
Signos de alarma (indican una posible complicación grave)
-Dolor abdominal intenso y persistente .
-Vómitos persistentes .
-Sangrado de las mucosas, como las encías o la nariz.
-Irritabilidad, somnolencia o letargo .
-Dificultad para respirar .
Vacunación contra el dengue
En Argentina, la vacuna contra el dengue disponible es la Qdenga®, desarrollada por Takeda y aprobada por la ANMAT en abril de 2023 para personas mayores de 4 años, con o sin infección previa. El esquema es de dos dosis separadas por tres meses, y se aplica en zonas con alta transmisión de la enfermedad, bajo el criterio de prioridad de la población de entre 15 y 39 años de edad en departamentos específicos. La estrategia de vacunación se está implementando de forma focalizada en regiones como el NOA, NEA y Centro, con un foco inicial en la población de 15 a 39 años que reside en esas zonas.