El martirio de encontrar talle de ropa: ¿Quién cuida a los consumidores en Argentina? A pesar de que la Lay de Talles fue sancionada en 2019, todavía hoy es engorroso para la gente encontrar ropa adecuada a su cuerpo.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un contexto donde la diversidad corporal debería ser celebrada, más del 70% de la población en Argentina enfrenta dificultades para encontrar prendas que se ajusten a su figura.

El dato alarmante se extrae de la encuesta anual de AnyBody Argentina, que destaca la vigencia de este problema casi cinco años después de la sanción de la Ley 27.521 de Talles en 2019, que aún se encuentra pausada.

El estudio, fue realizado en 2022 con la participación de cerca de 7.000 personas y reveló que un 73% de los encuestados suele encontrarse con la limitación del talle único. Además, un 82% expresó que les resulta complicado hallar jeans y pantalones que les queden bien, y un 42% admitió que no logra encontrar ropa interior adecuada a su tamaño.

Qué dice el informe sobre la Ley de Talles sobre la ropa de mujeres y hombres

El informe también revela la disparidad en el uso de prendas: el 85% utiliza ropa “de mujer”, mientras que solo un 11% se decanta por prendas sin género y un 4% opta por ropa “de hombre”. Entre quienes se identifican con la moda femenina, el 52% considera que los talles más difíciles de encontrar oscilan entre el 46 y el 52, mientras que quienes eligen ropa sin género apuntan a talles de entre 48 y 54.

Las personas consideran frustrante conseguir prendas que se ajusten a su cuerpo y se ven obligadas comprar lo que encuentran quejando fuera de la ropa moda que les gustaría usar.

Datos que preocupan sobre el drama de conseguir ropa de cada talle

Un dato preocupante de la encuesta indica que el 36% de los participantes ha desarrollado conductas de riesgo debido a la dificultad para encontrar su talle, como dietas extremas o trastornos alimentarios. Argentina ocupa el segundo lugar a nivel mundial en trastornos de la conducta alimentaria, solo detrás de Japón, con 70 millones de personas afectadas.

Desde AnyBody Argentina, se hace hincapié en la necesidad urgente de garantizar la diversidad de talles en las tiendas. El hecho de no encontrar ropa adecuada es un detonante para que muchas personas cuestionen y no se sientan a gusto con su cuerpo. Vestirse es un derecho y debe reflejar la diversidad de la población, concluyó el informe.

Con estas cifras que permanecen constantes a lo largo de los años, se vuelve esencial replantear el acceso a la moda y el bienestar corporal en un país que aspira a ser inclusivo.

MIRA TAMBIÉN De dónde surge la idea de que se necesitan 21 días para crear un hábito

La Ley fue sancionada en 2019 pero todavía es un problema conseguir todos los talles, aunque los de venta de indumentaria de moda y textiles deben garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a las y los consumidores.

El incumplimiento de la misma es considerada como un acto discriminatorio, abusivo y estigmatizante de la persona por su aspecto físico, género, orientación sexual, identidad de género u otra característica de las y los consumidores.

Qué dice la Ley de Talles sobre la odisea de encontrar Talles

Tal como expresa el texto de la ley en la web oficial, las personas deben encontrar en cada prenda la leyenda que indique en la etiqueta la identificación de manera cierta, clara y detallada adherida a la prenda de parte de los consumidores comerciantes, fabricantes o importadores de indumentaria.

En este sentido, los comercios deben mostrar un cartel de fácil visibilidad dentro del local exhibiendo detalladamente la tabla de medidas corporales normalizadas y establecidas por el sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria (SUNITI). Lo propio debe ocurrir si la oferta es vía internet.

La Ley está, no se cumple y las sanciones por incumplimiento son establecidas en la ley de Defensa del Consumidor y en la ley que penaliza los actos discriminatorios, que, según el caso, pueden ir desde apercibimiento, multa o inhabilitación hasta prisión.