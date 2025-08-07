El pasatiempo cotidiano que puede ayudar a los adultos mayores a mantener activo y joven el cerebro No se trata de caminar ni de ningún juego de ingenio. Tampoco se trata de cuidar a los nietos.

A medida que van pasando los años se produce deterioro cognitivo y, aunque es un proceso natural e irreversible, podemos hacer mucho por ralentizar su avance y mantenernos activos y en forma el máximo tiempo posible. Para frenar esa situación, existe una actividad que aumenta la autoestima y la creatividad.

Si bien los expertos están de acuerdo en que caminar o practicar un ejercicio físico adaptado a las condiciones de cada uno es una excelente idea, cada vez son más los que apuestan por una actividad concreta que puedan realizar tranquilamente en su casa, que fomenta la creatividad, refuerza la salud cognitiva, mejora el ánimo y también la autoestima en las personas mayores de 65 años.

Se trata de cocinar, una actividad que es saludable y es muy buena para la mejora cognitiva. Según la Encuesta Nacional sobre Envejecimiento Saludable de la Universidad de Michigan, más del 70% de los adultos mayores disfruta cocinando. Quienes lo hacen con frecuencia perciben su alimentación como más saludable. Además, esta práctica reduce la sensación de soledad y favorece una rutina estructurada, elementos clave para afrontar la ansiedad o el desinterés que pueden surgir tras la jubilación.

También se comprobó que cocinar con regularidad ayuda a mantener la autonomía y la autoestima y que, lejos de ser una actividad exigente o inaccesible, se adapta fácilmente a las capacidades físicas y cognitivas de cada persona.

Empezar cocinando cosas sencillas

Los expertos recomiendan empezar con recetas sencillas, priorizando ingredientes frescos y nutritivos. Además, el acto de cocinar en compañía, cuando es posible, refuerza los vínculos sociales y convierte la cocina en un espacio compartido de conversación, aprendizaje y disfrute mutuo.

Desde lo físico hasta lo emocional, sus beneficios tocan muchas áreas importantes para el bienestar de las personas mayores y algunos de ellos son:

Mejora el apetito: cocinar, oler, tocar los alimentos, despierta el hambre de forma natural. Además, al participar en la elaboración, uno se entusiasma más por comer lo que ha preparado. Esto es vital en edades donde la pérdida de apetito es común.

cocinar, oler, tocar los alimentos, despierta el hambre de forma natural. Además, al participar en la elaboración, uno se entusiasma más por comer lo que ha preparado. Esto es vital en edades donde la pérdida de apetito es común. Estimula la mente: seguir una receta, medir, cortar, mezclar, todo eso exige concentración, memoria y coordinación. Y como cualquier músculo, el cerebro necesita ejercicio. La cocina, en este sentido, es un gimnasio creativo.

seguir una receta, medir, cortar, mezclar, todo eso exige concentración, memoria y coordinación. Y como cualquier músculo, el cerebro necesita ejercicio. La cocina, en este sentido, es un gimnasio creativo. Potencia la autoestima: terminar un plato, servirlo, verlo en la mesa y compartirlo produce una satisfacción enorme. Es un logro, por sencillo que sea.

terminar un plato, servirlo, verlo en la mesa y compartirlo produce una satisfacción enorme. Es un logro, por sencillo que sea. Es una excusa perfecta para socializar. Preparar algo con otros, charlar mientras se revuelve una salsa o se pelan patatas, genera momentos de conexión humana que se echan en falta cuando se pasa mucho tiempo en casa.