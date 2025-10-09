Hervir hojas de laurel: los increíbles beneficios que trae a la salud Un aliado natural para purificar ambientes y mejorar la energía del hogar.

El laurel es una de esas plantas que nunca falta en la cocina argentina, pero su uso va mucho más allá de darle sabor a una comida. Hervir sus hojas puede transformar el ambiente del hogar gracias a sus múltiples propiedades naturales. Conocé los detalles.

Por qué recomiendan hervir hojas de laurel y qué beneficios trae

El secreto está en el aroma que libera al entrar en contacto con el agua caliente, capaz de limpiar el aire, relajar la mente y hasta espantar mosquitos. Además, muchas personas lo eligen por su simbolismo energético, ya que se lo asocia con la buena suerte y la protección del hogar.

Entre los principales beneficios de hervir hojas de laurel, se destacan:

Purifica el aire: su fragancia actúa como desodorante natural y elimina olores fuertes.

su fragancia actúa como desodorante natural y elimina olores fuertes. Despeja las vías respiratorias: el vapor ayuda a aliviar la congestión y facilita la respiración.

el vapor ayuda a aliviar la congestión y facilita la respiración. Reduce el estrés: su aroma genera un efecto calmante que mejora el ánimo.

su aroma genera un efecto calmante que mejora el ánimo. Repele insectos: mantiene lejos mosquitos y bichitos molestos.

mantiene lejos mosquitos y bichitos molestos. Limpia la energía: según el Feng Shui, atrae buenas vibras y armoniza el ambiente.

Para aprovechar todas sus propiedades, solo necesitás 5 o 6 hojas de laurel y un litro de agua. Ponelas a hervir durante unos minutos y, luego, dejá el recipiente destapado para que el vapor aromatice la casa. También podés usar el agua una vez fría como limpiador natural para pisos o superficies.