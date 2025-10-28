Hormonas en alerta, el desajuste silencioso que puede poner en riesgo la vida de las personas La Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (SAEM) advierte sobre los peligros de los cambios o alteraciones hormonales. A tal punto que puede poner en riesgo la vida de las personas. El 70 u 80 por ciento de las consultas sobre este tema corresponden a las mujeres.

“Los cambios o alteraciones hormonales pueden poner en riesgo la vida de las personas. Es imposible la vida sin el sistema hormonal”, aseguró de manera contundente el Médico Endocrinólogo Marcelo Vitale (MN.46147) y miembro de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (SAEM) al ser consultado sobre el impacto que puede tener el desarreglo hormonal en la vida de las personas.

Suelen decir que el cuerpo humano es sabio y nos da señales cuando hay alguna necesidad física o de salud mental. En este caso, parece que no es la excepción. “En las mujeres suelen ser alertas de algún problema hormonal cuando en la etapa fértil o sexualmente activa pueden aparecer desarreglos o alteraciones en el ciclo menstrual o sangrados muy importantes”, afirmó Vitale quien agregó que una alteración en el peso o aumento del vello también suelen ser llamados de atención.

El Médico Endocrinólogo y miembro de la SAEM sostiene que las consultas por problemas hormonales son mayoritariamente las mujeres quienes las hacen: “representan entre el 70 u 80 por ciento”. Los varones realizan la consulta “cuando perciben una disminución de su virilidad y potencia sexual”, reconoce Marcelo Vitale. En tanto en la etapa infanto juvenil la consulta surge cuando hay un retraso en el proceso de crecimiento o en la pubertad.

“A la tiroides se le echan todos los males de la vida al ser la glándula más conocida”, sentenció el Endocrinólogo Vitale.