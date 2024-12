Impacto en la salud cardiovascular de la quema de humedales

En la región del Delta del Río Paraná, año tras año se llevan a cabo quemas de humedales en un entorno que alberga una rica biodiversidad. El humo resultante impacta directamente en las comunidades ribereñas, siendo especialmente pronunciado en ciudades como Rosario, una de las más grandes de Argentina. Sin embargo, el humo puede alcanzar incluso ciudades situadas a una distancia superior a los 1000 km.

Una investigación desarrollada por investigadores médicos reveló que el humo de los incendios en las islas del Delta del Paraná elevó el número de pacientes infartados en Rosario y la región. El estudio titulado “Evaluación multicéntrica del impacto sobre la salud cardiovascular de las quemas de humedales del delta Paraná 2022” se publicó en la revista International Journal of Environmental Health Research.

Participaron del estudio las siguientes entidades públicas y privadas: Comité de Investigación de la Sociedad Argentina de Medicina (SAM), el Hospital Italiano de Buenos Aires, la Dirección de Epidemiología de la Provincia de Santa Fe, el Comité de Epidemiología SAM, el Hospital Centenario de Rosario, el Instituto Cardiovascular de Rosario y el Consejo de Salud Ambiental y clínica médica SAM.

Dr. Gerardo Zapata (MP 10.508), jefe de Coronaria y del Servicio de Cardiología del Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR) y miembro de la Federación Argentina de Cardiología (FAC) expresó “Los objetivos del estudio fueron dos. El primero fue ver cómo los días de quema había más Material Particulado (M.P) en el aire, estaba tres veces por encima de lo recomendado. Y el segundo es que eso tuvo incidencia en la cantidad de infartos que hubo en la ciudad”.

En cuanto al efecto nocivo del humo en la salud humana, sostuvo: “El material particulado que respiramos produce inflamación. Eso genera un estado en el que se lastiman interiormente las arterias y se obstruyen, lo que puede llevar a infartos o accidentes cerebro vasculares. También produce cambios genéticos, es decir, modifica las estructuras genéticas para las futuras generaciones”.

Una de las principales fortalezas del estudio radica en su carácter multicéntrico, que abarca todos los ingresos hospitalarios por síndromes coronarios agudos en los hospitales más importantes de la ciudad de Rosario, e incluso las derivaciones de centros cercanos afectados por la contaminación ambiental generada por los incendios. Esto ha proporcionado una cantidad significativa de pacientes para el estudio. Además, se ha tenido acceso a datos precisos y oficiales sobre los niveles de contaminación ambiental, lo que nos ha permitido realizar un análisis riguroso de la relación entre esto y los Síndromes Coronarios Agudos Con Elevación del ST (SCACEST). En cuanto al diseño del estudio, al ser de casos y controles cruzados nos ha brindado la oportunidad de considerar a cada caso como su propio control, lo que elimina potenciales factores de confusión relacionados con las características basales de los pacientes.

Por todo lo mencionado, desde FAC se llama a concientizar sobre este factor de riesgo no tradicional y tomar medidas de precaución tanto individuales como desde los organismos gubernamentales.

Fuente: Huespe Ivan A, Vaena Mariana, Parodi Roberto, Valdez Pascual, Pollan Javier, Mirofsky Matias, Luis Cámera, Cirelli Delfina, Zangroniz Pedro Daniel, Zapata Gerardo, Galati Florencia, Buffone Ignacio & Romano Horacio (29 Nov 2024): Impact of wildfires and PM2.5 on ST-elevation acute coronary syndrome in Rosario City: a case-crossover study, International Journal of Environmental Health Research, DOI: 10.1080/09603123.2024.2434208