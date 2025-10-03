Llega al país el medicamento para la obesidad que promete cambiar la historia de sus tratamientos Se trata de la Semaglutina que actúa como una hormona (GLP-1) que reduce el apetito y la ansiedad por comer. Actúa a nivel cerebral promoviendo la saciedad. ANMAT la aprobó para adultos y niños mayores de 12 años y se presenta la próxima semana. María Angélica Chiappa, médica especializada en Obesidad reconocida a nivel nacional, cuenta como funciona.

La obesidad avanza en el mundo y parece no tener fin, y si bien no hay datos actualizados desde hace muchos años, los últimos indican que el 61,6 por ciento de los argentinos tiene sobrepeso y obesidad (36,2 y 25,4 por ciento respectivamente). En la provincia esa cifra asciende al 65,7 por ciento distribuido en 31,3 y 34,4 para cada caso.

Estas cifras surgen de la encuesta de factores de riesgo que se realizó en el año 2019, aunque los especialistas aseguran que sigue en aumento. En la lucha por combatir este flagelo mundial los científicos avanzan para encontrar una solución que depende de muchos factores, entre ellos remedios que colaboren en el proceso. Así es que el próximo 9 de octubre se presenta en el predio de La Rural en Buenos Aires, el medicamento -Semaglutid Wegovy- que promete redefinir el tratamiento de la obesidad, según los expertos. En la provincia, María Angélica Chiappa, médica egresada de la UBA, especialista en Nutrición Clínica, Obesidad, Diabetes, Cirugía Bariátrica, y una militante de la lucha contra esta enfermedad da a conocer estas y otras novedades.

-En el último año, hubo cambios de conceptos respecto de la obesidad. ¿En qué consisten?

La EASO (European Association for Study of Obesity) ha presentado un marco para alinear el diagnóstico y tratamiento de la obesidad con los estándares de enfermedades crónicas, basada en la adiposidad ocasionada por causas multifactoriales y recidivante (describe una enfermedad o condición que ha reaparecido después de un período de mejora o remisión). Los enfoques tradicionales basados en el Indice de Masa Corporal (IMC) no captan completamente su complejidad ya que el diagnostico debe ir mas allá. Se debe evaluar el estado de salud física, funcional y psicológica lo que nos permite estadificar la gravedad de la enfermedad y nos guía a tratamientos personalizados. También se agregaron componentes antropométricos para medir adiposidad, distribución de la grasa corporal, índice de cintura-cadera que es un indicador fuerte de enfermedad cardiometabólica.

El aumento de grasa abdominal presenta mayores riesgos y suma el índice de cintura talla, es decir divide la cintura sobre talla y si da mas de 0,50 el paciente presenta obesidad. Por otro lado, otro grupo de expertos liderados por el profesor Rubinio la define como un espectro de manifestaciones clínicas. Dice que el IMC mide riesgos, más IMC más comorbilidades, no mide la grasa, ni la distribución, ni determina cuando es un problema. La divide en Preclínica y Clínica, la primera es cuando el exceso de masa adiposa pone en riesgo, pero sin enfermedad preexistente, no hay reducción de funciones de órganos debido a obesidad. En cambio la denominada Clínica ya presenta lesión de órgano blanco, corazón, riñones, ovarios, sistema nervioso central, pulmones hígado, dolor en rodillas. rigidez articular, y un conjunto de anomalías metabólicas

-¿En Argentina está declarada ‘enfermedad‘ como en otras parte del mundo?

En nuestro país es preocupante la falta de la Ley de Obesidad porque es enfermedad que no se limita sólo a cuestiones emocionales, trae consigo riesgos para la salud física, dificultades en lo social y lo laboral. Por todo esto necesitamos una ley urgente.

– ¿Cuáles son los medicamentos que se van a presentar para sumar a los tratamientos existentes?

El 9 de octubre se presenta el Semaglutid Wegovy, algo que va a redefinir la historia del tratamiento de la obesidad. Además en los próximos meses llega Tirzepatida destinado al control crónico del peso. Ese es el nombre de la droga porque todavía no tiene nombre comercial.

-¿Cómo actúan estos fármacos?

La Semaglutida se ha estudiado ampliamente en múltiples ensayos y en miles de pacientes en el mundo, es un homologo de la hormona (GLP-1) que reduce el apetito y la ansiedad por comer al señalizar al cerebro que estás satisfecho.Además ralentiza la digestión, lo que te ayuda a sentirte lleno por más tiempo. Aumenta la saciedad mediante la interacción compleja entre intestino y cerebro. La Semaglutida actúa a nivel cerebral reduciendo el apetito y promoviendo la saciedad, sosteniendo en el tiempo el control de la alimentación. El tratamiento se inicia con dosis escalonadas que aumentan progresivamente.

– ¿Qué dicen las pruebas respecto del descenso de peso?

Los programas de ensayo clínico demostraron eficacia en el tratamiento de sobrepeso y obesidad, clínicamente significativa con un 20 por ciento de perdida de peso. Eso es muy importante porque si esa perdida es sostenida en el tiempo mejora la calidad de vida, y las comorbilidades, mejorando el estado de la glucemia, los cambios en la composición corporal mas allá del peso en la balanza, comportamiento de la esteatosis hepática, hipertensión arterial, triglicérido LDL y control de hemoglobina glicosada. También redujo los eventos cardíacos mayores, entre otros aspectos. En conclusión ha demostrado eficacia en la perdida de peso.

– ¿Está aprobado para adultos solamente?

ANMAT lo ha aprobado para adultos y niños mayores de 12.

– ¿Y el otro medicamento para qué se utiliza y cuándo llega a la Argentina?

Tirzepatide es una nueva clase terapéutica, es un agonista dual, dos hormonas GIP y GLP1, ambas involucradas fisiológicamente en el metabolismo del azúcar y el apetito. Fue el primer agonista aprobado en el ano 2022 y ANMAT lo ha aprobado para diabetes y obesidad. Esas hormonas son responsables en el organismo de cumplir un efecto denominado incretinico, GIP presenta receptores en el tejido adiposo donde modula la absorción de glucosa, captación de lípidos y lipolisis, incrementan sensibilidad a la insulina, reduce la ingesta de alimentos y el peso. Es una nueva clase terapéutica que redefine el tratamiento de la obesidad y la diabetes de tipo 2. En estudios en patologías especificas prediabetes bajo el 94 por ciento el riesgo de progresión a diabetes, hubo un descenso de 64 al 38 por ciento el riesgo de muerte cardiovascular o empeoramiento de insuficiencia cardiaca.

Los efectos adversos de ambas moléculas son nauseas, vómitos, pero son fármacos de alta seguridad demostrado por sus estudios correspondientes, es decir son consistentes para cada molécula.

– ¿Alcanza un médico o un medicamento para tratar la obesidad?

La obesidad debe ser tratada por un equipo de expertos médicos especialistas en obesidad, licenciados en nutrición, psicólogos, profesores de actividad física, todos certificados en el cuidado de pacientes que viven con obesidad. Además necesitamos políticas de salud y por supuesto una ley de obesidad

