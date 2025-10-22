Para eliminar las patas de gallo, puedes optar por tratamientos estéticos como la toxina botulínica para relajar los músculos, o la aplicación de bioestimuladores para regenerar la piel. Complementariamente, puedes mejorar tu rutina de cuidado de la piel con cremas hidratantes y protección solar, además de adoptar hábitos como una dieta rica en antioxidantes y mantenerse bien hidratado.
Tratamientos estéticos
- Toxina botulínica (Botox): Inyecciones que relajan temporalmente los músculos alrededor de los ojos, suavizando las arrugas. Los resultados suelen durar varios meses.
- Bioestimuladores: Inyecciones de sustancias (como polinucleótidos) que estimulan la producción natural de colágeno, elastina y ácido hialurónico para mejorar la firmeza y grosor de la piel.
- Radiofrecuencia fraccionada: Un tratamiento que puede usarse en combinación con bioestimuladores para mejorar la calidad de la piel.
Rutina de cuidado y prevención diaria
- Protección solar: Usa protector solar de amplio espectro con un SPF de al menos 30 y gafas de sol para proteger la piel de los rayos UV.
- Hidratación: Mantén la piel bien hidratada con cremas específicas para el contorno de ojos que contengan ingredientes como ácido hialurónico, retinol o antioxidantes.
- Dieta: Aumenta la ingesta de agua y alimentos ricos en antioxidantes. Bebe menos alcohol y consume alimentos antiinflamatorios.
- Evita gestos: Trata de no entrecerrar los ojos con frecuencia.
- Rutina de cuidado facial: Limpia suavemente la piel, hidrátala y utiliza productos específicos para el área de los ojos.
Ejercicios y remedios naturales
- Ejercicios faciales: Realizar ejercicios específicos para los músculos de la cara puede ayudar a fortalecerlos y mejorar la elasticidad de la piel.
- Remedios naturales: Mascarillas naturales, como el aloe vera, pueden tener efectos beneficiosos. Aplica gel de aloe vera fresco en el rostro y déjalo actuar durante la noche.