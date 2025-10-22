Medicina, ejercicios, dieta y cuidados: cómo eliminar las patas de gallo Una guía con recomendaciones.

Para eliminar las patas de gallo, puedes optar por tratamientos estéticos como la toxina botulínica para relajar los músculos, o la aplicación de bioestimuladores para regenerar la piel. Complementariamente, puedes mejorar tu rutina de cuidado de la piel con cremas hidratantes y protección solar, además de adoptar hábitos como una dieta rica en antioxidantes y mantenerse bien hidratado.

Tratamientos estéticos

Toxina botulínica (Botox):

Inyecciones que relajan temporalmente los músculos alrededor de los ojos, suavizando las arrugas. Los resultados suelen durar varios meses. Bioestimuladores:

Inyecciones de sustancias (como polinucleótidos) que estimulan la producción natural de colágeno, elastina y ácido hialurónico para mejorar la firmeza y grosor de la piel. Radiofrecuencia fraccionada: Un tratamiento que puede usarse en combinación con bioestimuladores para mejorar la calidad de la piel.

Rutina de cuidado y prevención diaria

Protección solar:

Usa protector solar de amplio espectro con un SPF de al menos 30 y gafas de sol para proteger la piel de los rayos UV. Hidratación:

Mantén la piel bien hidratada con cremas específicas para el contorno de ojos que contengan ingredientes como ácido hialurónico, retinol o antioxidantes. Dieta:

Aumenta la ingesta de agua y alimentos ricos en antioxidantes. Bebe menos alcohol y consume alimentos antiinflamatorios. Evita gestos:

Trata de no entrecerrar los ojos con frecuencia. Rutina de cuidado facial: Limpia suavemente la piel, hidrátala y utiliza productos específicos para el área de los ojos.

Ejercicios y remedios naturales