Ni pescado ni zanahorias: el súper alimento que ayuda a conservar la vista Estos alimentos ricos en vitamina A te ayudarán a prevenir enfermedades oculares.

Un informe publicado por American Academy of Ophthalmology, “consumir una dieta baja en grasas y abundante en frutas, vegetales y granos enteros puede ayudar no solo a tener un corazón sano sino también a mantener sanos sus ojos”.

¿Cuál es la relación entre la alimentación y una buena visión? Según la doctora Rebecca J. Taylor, oftalmóloga de Nashville, “algunos nutrientes mantienen los ojos sanos y se ha encontrado que algunos reducen el riesgo de enfermedades oculares”.

En este sentido, la vitamina A será tu principal aliada para tener una visión nítida y precisa. La retina necesita de este nutriente para “convertir los rayos de luz en las imágenes que vemos”, además de estar encargada de mantener la humedad y prevenir el ojo seco.

El alimento que cuida la salud de los ojos y previene el daño en la visión

Si bien es conocido que las zanahorias y el pescado son una excelente fuente de vitamina A y ácidos grasos, nutrientes esenciales para mantener ojos saludables, no son los únicos.

Como señala Taylor, las batatas ofrecen aún más vitamina A. “Una batata tiene más de 200% de la dosis diaria de vitamina A recomendada por los médicos”. Además, frutas, como el melón cantaloupe y los albaricoques, también contienen un alto contenido nutritivo.

Otro nutriente necesario para la salud ocular es la vitamina E. Este componente antioxidante es el encargado de la regeneración celular. La misma se encuentra en alimentos como el aguacate, las almendras y las semillas de girasol.