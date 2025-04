Síndrome de Diógenes: qué es, síntomas, causas, cómo detectarlo y cómo ayudar a quienes lo padecen Un trastorno del comportamiento que afecta, generalmente, a adultos mayores.

¿Alguna vez has notado que un ser querido vive rodeado de objetos inservibles, descuida su higiene o se aísla del mundo? Podría tratarse del Síndrome de Diógenes, un trastorno que afecta principalmente a adultos mayores y que, en Argentina, está ganando visibilidad debido al aumento de la soledad y el envejecimiento de la población. En esta guía completa, te explicamos qué es el Síndrome de Diógenes, sus síntomas, causas, cómo detectarlo y, lo más importante, cómo ayudar a quienes lo padecen. ¡Sigue leyendo para entender este problema y actuar a tiempo!

¿Qué es el Síndrome de Diógenes?

El síndrome de Diógenes es un trastorno del comportamiento que afecta, por lo general, a personas mayores que viven solas. Quienes lo padecen comienzan a descuidar su higiene, alimentación y/o salud, a la vez que acumulan grandes cantidades de dinero y desperdicios domésticos.

De esta forma, y con el abandono extremo del autocuidado, sumado al aislamiento social y acumulación compulsiva de objetos y basura en el hogar, quienes padecen este síndrome rechazan la ayuda externa, generalmente por no ser conscientes de su situación.

Este síndrome suele manifestarse en mayores de 65 años, especialmente quienes viven solos.

La historia del síndrome de Diógenes

El nombre de este síndrome fue acuñado en 1975, inspirándose en el filósofo griego Diógenes de Sínope, quien promovía una vida austera, aunque esto no se vincula netamente con el trastorno. Según expertos, este síndrome suele manifestarse en mayores de 65 años, especialmente quienes viven solos.

Asimismo, se asocia a enfermedades mentales como demencia, depresión, depresión psicótica y diversos trastornos de personalidad. Por otra parte, la acumulación no sigue patrones lógicos y se puede convivir con una percepción errónea de pobreza, a pesar de disponer de recursos económicos.

Síntomas del Síndrome de Diógenes

Identificar el Síndrome de Diógenes puede ser un desafío, ya que las personas afectadas suelen negar su problema y rechazar ayuda. Aquí te dejamos los síntomas principales:

Aislamiento social : Evitan el contacto con familiares, amigos o vecinos.

: Evitan el contacto con familiares, amigos o vecinos. Negligencia extrema : Descuidan su higiene personal (no se bañan, no cambian de ropa) y la limpieza de su hogar.

: Descuidan su higiene personal (no se bañan, no cambian de ropa) y la limpieza de su hogar. Acumulación compulsiva : Guardan objetos sin valor, como basura, ropa vieja o comida podrida, hasta el punto de hacer su hogar inhabitable.

: Guardan objetos sin valor, como basura, ropa vieja o comida podrida, hasta el punto de hacer su hogar inhabitable. Desconfianza : Pueden mostrarse hostiles o paranoicos ante quienes intentan intervenir.

: Pueden mostrarse hostiles o paranoicos ante quienes intentan intervenir. Falta de autocrítica: No reconocen que su comportamiento es problemático.

Ejemplo real: Una persona con Síndrome de Diógenes podría vivir en una casa llena de pilas de periódicos, envases vacíos y restos de comida, sin percibir el caos o el mal olor.

Diagnóstico y tipos del síndrome de Diógenes

El diagnóstico se basa en la observación del entorno y en la información de familiares o vecinos. Se distinguen dos tipos: uno primario, sin patologías psiquiátricas previas; y otro secundario, asociado a trastornos como demencia o esquizofrenia. Es clave la diferencia con el trastorno obsesivo compulsivo de la acumulación, con el que se comparten ciertas conductas.

Prevención y tratamiento del síndrome de Diógenes

La detección temprana es clave, y suele depender del entorno cercano. El tratamiento combina atención médica, apoyo psicológico y servicios sociales, pero la intervención es compleja si la persona no está incapacitada legalmente, ya que puede rechazar cualquier tipo de asistencia. Sin embargo y con un diagnóstico detallado, es posible realizar las intervenciones pertinentes a raíz del riesgo por la propia vida.