Sorprendente estudio mundial: este es el lugar que ocupa Argentina en el ranking del sueño Un sorprendente estudio descubrió que casi ningún destino del mundo llega a las ocho horas promedio de descanso de forma regular.

El sueño es una de las necesidades fisiológicas básicas, tan importante como alimentarse y beber agua. La falta de reposo tiene consecuencias notorias sobre el funcionamiento del sistema nervioso y afecta el desarrollo cotidiano de millones de personas. Un estudio reveló que hay muchos países que no llegan a cumplir con el requisito mínimo de siete horas promedio de descanso por día que recomienda la ciencia, mientras que algunos pocos se ubican por encima de las ocho horas.

Un ranking de horas de sueño por nación a nivel mundial, elaborado por el sitio especializado Infosalus, desglosó cuál es la cantidad y la calidad del descanso en distintas latitudes del planeta. Las diferencias, muy marcadas entre algunas regiones, responden a cuestiones genéticas, culturales, climáticas y de distribución económico-productiva. La situación de Argentina, que no tiene malas cifras de sueño, es particular por un dato inquietante.

Cuáles son los países en los que se duerme más

Los laboratorios del sueño aseguran que no se duerme igual en todos los países y continentes. Hace 60 años, la norma era dormir ocho horas. En la actualidad, ese número se redujo tanto que hoy casi ningún destino logra alcanzar ese piso mínimo de reposo que aconsejan los médicos. Así como la alimentación y la actividad física, las horas de descanso varían de lugar a lugar en función de los niveles de luz solar, del clima y de la temperatura, así como por el tipo de trabajo preponderante.

También influyen puntos como el poder adquisitivo y otros factores culturales. Al entrecruzar todos los datos se puede obtener un acercamiento interesante a las razones de por qué en algunas regiones se duerme más que en otras. En ese contexto, Japón es la nación con los peores registros, con un promedio de 6.14 horas diarias, seguido por los habitantes de Corea del Sur con 6.25. Los asiáticos en general no llegan ni siquiera a las 7 horas de descanso, a excepción de China.

Estas cifras contrastan fuertemente con los registros de la mayoría de los países europeos que superan en promedio esas famosas 7 horas de sueño mínimas. Finlandia, Holanda, Reino Unido e Irlanda están por encima de las 7 horas y media, en tanto que en España se duerme aproximadamente 7.13 horas por día. En Italia, en cambio, ese número se reduce a 7.09 y en Francia, a 7.29.

Del otro lado del Atlántico, en territorio americano, Estados Unidos duerme en promedio unas 7.19 horas por día, con una distinción importante con Hawaii y toda la franja este del país, en donde el descanso merma drásticamente.

Cuál es la situación de Argentina en el ranking de sueño

Según la última Encuesta Nacional de Uso del Tiempo que publica el INDEC, los argentinos descansan un promedio de 8,27 horas por día, lo cual lo sitúa entre los poquísimos países que pasan la marca de 8 horas. No obstante, ese dato viene acompañado de una particularidad: un relevamiento publicado por la Asociación Argentina de Medicina del Sueño indicó que más del 50% no duerme adecuadamente.

Esa apreciación coincide con un informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires, realizado en 2023. En él se establece que el 45% de los participantes del estudio aseguraron tener algún tipo de problema para dormir. Entre los que reportaron trastornos del sueño hubo un 28,9% que dijo padecer dificultades para iniciarlo, un 29,6% para mantenerlo, y un 30% aseveró que se despierta frecuentemente antes de lo que quisiera.

En el 48% de los casos, de un total de 3141, el estrés por las preocupaciones diarias y los pensamientos nocturnos fueron señalados como los causantes.