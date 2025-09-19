Un estudio argentino muestra que un tratamiento con recambio de plasma retarda el avance del Alzheimer La investigación genera mucha expectativa.

Un equipo de la Sección de Deterioro Cognitivo de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP) publicó un estudio que demuestra que la plasmaféresis terapéutica con albúmina puede ralentizar el deterioro cognitivo en personas con Alzheimer leve a moderado.

Principales resultados

El 81,5% de las más de 500 sesiones realizadas se llevaron a cabo sin complicaciones.

Los efectos adversos fueron leves o moderados, sin registrarse eventos graves.

Los pacientes tratados tuvieron 45% menos de deterioro cognitivo que el grupo de comparación.

Se observaron mejoras significativas en memoria, lenguaje y fluidez verbal.

Importancia del hallazgo

“El Alzheimer es una enfermedad devastadora y hasta hoy los tratamientos disponibles no logran modificar su curso. Nuestro trabajo demuestra que este procedimiento, probado en condiciones de la vida real en Argentina, puede ofrecer una nueva esperanza para pacientes y familias”, señaló el Dr. Fernando Taragano, autor principal del estudio.

Limitaciones y próximos pasos

El trabajo incluyó un número reducido de pacientes y utilizó un grupo control histórico. Los investigadores subrayan que son necesarios estudios más amplios para definir el mejor esquema de tratamiento.

Sobre la Sección de Deterioro Cognitivo de la AAP

La Asociación Argentina de Psiquiatras reúne a especialistas de todo el país. Su Sección de Deterioro Cognitivo desarrolla actividades de investigación, docencia y asistencia, con el objetivo de mejorar la atención de las personas con Alzheimer y otras demencias.

Frases destacadas para medios

“Los pacientes tratados con plasmaféresis tuvieron casi la mitad del deterioro esperado en un año”.

“Más de ocho de cada diez sesiones se realizaron sin complicaciones”.

“El recambio plasmático con albúmina puede abrir una nueva etapa en el tratamiento del Alzheimer”.

Resumen científico

Estudio práctico sobre la seguridad y eficacia del recambio plasmático terapéutico en pacientes con enfermedad de Alzheimer.

Antecedentes: El recambio plasmático terapéutico (TPE) con reemplazo de albúmina se ha convertido en un posible tratamiento para la enfermedad de Alzheimer (EA). El ensayo AMBAR demostró que el TPE podría ralentizar el deterioro cognitivo y funcional, junto con cambios en los biomarcadores centrales e inflamatorios del líquido cefalorraquídeo.

Objetivo: Evaluar la seguridad y eficacia del TPE en un contexto real en Argentina.

Métodos: Entre 2022 y 2024, 32 pacientes con EA leve a moderada recibieron TPE y se compararon con un grupo control histórico (2008-2018, n = 194) que cumplía los criterios de inclusión y las evaluaciones cognitivas. El protocolo incluyó seis sesiones intensivas semanales seguidas de al menos 10 sesiones mensuales de mantenimiento. Los resultados se midieron mediante el Mini Examen del Estado Mental (MMSE) y pruebas de memoria, lenguaje, función ejecutiva y atención. Se utilizaron modelos lineales para el análisis.

Resultados: Los pacientes tenían una edad media de 72,1 años; el 42,4% eran mujeres. Las puntuaciones iniciales del MMSE oscilaron entre 15 y 26. Se realizaron 514 procedimientos; el 81,5% transcurrieron sin incidencias. Se presentaron eventos adversos leves a moderados en el 18,5% de las sesiones, principalmente relacionados con la venopunción; no se reportaron eventos graves. Los volúmenes medios de recambio plasmático fueron del 88,2% y el 49,8% del volumen plasmático estimado durante las fases intensiva y de mantenimiento, respectivamente. La TPE ralentizó significativamente el deterioro del MMSE (45% menos que en los controles, p < 0,001) y redujo el deterioro de la memoria (88% menos en la memoria inmediata, p < 0,001; 74% en la memoria diferida, p = 0,04). Otros dominios también se preservaron mejor.

Conclusiones: La TPE parece ser una intervención segura y eficaz para ralentizar el deterioro cognitivo en la EA, lo que respalda los hallazgos de AMBAR.

Referencia del trabajo

Taragano F, Seinhart D, Epstein P, Sylvestre V, Barañano C, Otero Castro V, Sánchez V, Kilstein A, González R, Franco-Trecu V, Costa-Urrutia P. A real-world study on the safety and efficacy of therapeutic plasma exchange in patients with Alzheimer’s disease. Journal of Alzheimer’s Disease. 2025. doi:10.1177/13872877251375430.