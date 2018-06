Vereda tomada. Las motos ocupan gran parte de la vereda de la Central de Policía. Hay numerosos reclamos por esta situación.

Las motos estacionadas ilegalmente en la vereda aún son un problema en la zona Norte de calle General Paz, entre Sarmiento y Entre Ríos, al costado del edificio de la Central de Policía. Esta situación generó numerosos reclamos. El último se realizó en diciembre pasado. Ahora, desde la Municipalidad de Capital dijeron que aplicarán un plan nuevo para que no haya más motos estacionadas en esa zona. Darío Molina, director del Eco, dijo que una de las estrategias que se piensa aplicar es ubicar un inspector o monitor urbano de manera fija en esa zona para que se controle el estacionamiento y se hagan multas. "Se aplicará el mismo sistema que en la puerta de muchas escuelas", dijo y agregó que también controlarán que los patrulleros no queden en doble fila, en las ochavas o en los puentes, otra situación habitual.



Caminar por la vereda de la Centra de Policía puede resultar una tarea muy complicada. Es que el lugar es usado como estacionamiento de motos, a pesar de que eso está prohibido. Esta situación no es nueva. De hecho, al igual que hace seis meses, la mayoría de los vehículos mal estacionados en esa zona corresponden al personal policial que se desempeña en este edificio. Según Molina ellos realizan actas de infracción, pero no pueden frenar esta situación. Hay días en los que hay al menos 50 motos estacionadas en la vereda. También, como sucedió en diciembre pasado, desde la Policía dijeron que estacionan en esa zona por falta de espacio y porque no hay suficiente señalización.



Ante esta situación, Molina dijo que comenzarán a aplicar, a principio de agosto, un nuevo proyecto de ordenamiento en el que se usará la misma modalidad establecida para otros puntos de la ciudad. Es decir, que se colocará cartelería informativa de zonas permitidas y no para el estacionamiento, se pintarán los lugares y hasta habrá mayor control. "El correcto uso de los espacios mencionados quedará sujeto a un fuerte control por parte de los inspectores municipales y monitores urbanos asignados. Pondremos personal fijo para actuar fuertemente en el control del estacionamiento", dijo Molina y explicó que además apelarán a que los efectivos policiales hagan un uso correcto de la zona. Pues, en las inmediaciones a la Central de Policía hay estacionamiento para motos, que están habilitados.



Los bocinazos, los insultos y las quejas de la gente que transita diariamente por la zona de la Central de Policía son habituales. Es que, además de las motos estacionadas ilegalmente en las veredas de la seccional, los autos y patrulleros parados en doble fila o en las ochavas son moneda corriente. Esta situación también generó numerosos reclamos.



"El reordenamiento y la correcta distribución de espacios obedece a determinar el cumplimiento de las normativas vigentes, tomando como referencia lo establecido por el principio general de la Ley Nacional de Tránsito y las ordenanzas Municipales", dijo Molina al respecto y señaló que ordenarán también el estacionamiento de los autos. Sobre esto señaló que trabajarán fuertemente para que en los alrededores de la Central de Policía, principalmente en la calle Entre Ríos y General Paz sólo estacionen vehículos que estén autorizados. "Deberán parar sólo los que están ploteados", agregó Molina y dijo que esta vez trabajarán fuertemente para que este problema desaparezca definitivamente.





>> El estacionamiento

La Municipalidad de la Capital tiene habilitada varias zonas para estacionamiento de motos. La mayoría son boxes que están señalizados en la orilla de la calzada y en los bulevares de las avenidas. Además, por ordenanza, en las únicas veredas que se puede estacionar motos son las del Correo Argentino, por calle Mitre y avenida Ignacio de la Roza. A pesar de que todos estos sitios están debidamente señalizados hay varios sectores en los que las motos quedan en las veredas. Una de estas zonas es la puerta de la escuela Industrial donde suele haber muchas motocicletas estacionadas.



En relación a este problema, otra de las situaciones que hay en la actualidad son los "trapitos", que hacen su trabajo de cuidadores a pesar de que eso está prohibido. Hace unos meses DIARIO DE CUYO hizo un relevamiento y detectó que entre las cuatro avenidas (Córdoba, Libertador, Rioja y Alem), hay al menos 9 sitios donde estas personas rotan de horario y lugar para no ser detectados. Cuidan las motos que están en los boxes que demarcó la comuna.