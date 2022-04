Multitud. La columna de gauchos pareció interminable. La mayoría de los participantes se sumó en Santa Lucía a la cabalgata.

"La pandemia nos está dando un respiro y parece que este es el fin de esta crisis sanitaria. Hoy celebramos que estamos bien de salud y vamos a la Difunta Correa a agradecer que la pandemia está llegando a su fin", dijo Sebastián Altamirano, de Pocito, un gaucho que llegó con sus hijos, sus hermanos, sobrinos y sus tíos para participar del primer día de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa. Al igual que él, muchos gauchos más dijeron que también iban a cabalgar para dar las gracias por la salud. De esta manera, y con mucha alegría porque luego de dos años volvieron a ser parte de este tradicional festejo, más de 5.000 personas participaron ayer del primer día de cabalgata que continuará hoy desde las 6 y que, además, este año homenajea a los caídos en Malvinas.

En la puerta de la Municipalidad de la Capital se vivió un festejo que hizo que muchos no pudieran contener la emoción. Es que definieron esta cabalgata como una revancha, tanto para la salud como para el festejo que hacía dos años no se podía realizar por la pandemia. "Estábamos esperando con mucha ansiedad este día y al fin llegó. Nosotros nos enfermamos de covid, pero no la pasamos mal, por eso vinimos en familia para agradecerle a la Difunta Correa", dijo Rita Busso, una mujer de Rivadavia, que se sumó a la cabalgata junto a 12 integrantes de su familia.

Saludos. La gente se agolpó en algunas zonas del recorrido. Hubo muchos niños y adultos que saludaron el paso de los gauchos.

A la alegría de volver a festejar, se le sumó la emoción. Es que muchos de los gauchos contaron que la pasaron muy mal con el covid porque tuvieron muchos síntomas y hasta estuvieron internados, pero lograron salir adelante y por eso decidieron celebrar a lo grande. "Después de mucho tiempo vemos que esta pandemia está cediendo, la gente está vacunada y estamos poco a poco retomando la normalidad. Hoy celebramos y agradecemos eso", dijo Hernán Rueda, un gaucho de Santa Lucía que no pudo disimular la emoción, pues sus ojos brillaron de una manera diferente y se pusieron colorados.

Banderas. A lo largo del camino hubo muchas personas que se acercaron con banderas de Argentina o de las Islas Malvinas.

Durante el primer día de cabalgata los gauchos partieron desde Capital. Cerca de las 15 hicieron la primera parada en Santa Lucía, en el Monumento al Gaucho, pero previo a eso pasaron por diferentes lugares donde la gente los recibió con banderas de Argentina, sopaipillas y muchos aplausos. Uno de los momentos más emotivos se vivió en la puerta de la escuela Pellegrini, donde cientos de alumnos de Nivel Inicial y Primaria hicieron flamear banderitas celestes y blancas mientras el ruido de las herraduras sobre el pavimento era ensordecedor.

Finalmente y luego de más de 6 horas a caballo, los gauchos llegaron a Caucete, desde donde hoy partirán rumbo al oratorio de Vallecito.

Un mimo. En el recorrido hubo varias personas que se acercaron y llevaron sopaipillas a los gauchos.



Artistas

Esta noche a las 21 comenzará el cierre musical. Actuarán Lechuga García, Los Gajos de Pinono, Los Lucero de Jáchal, Los de Bermejo, Aventureros Folk, Tres para el Canto, A3, Ypaque y Materia Prima. Los shows finales estarán a cargo de Yamila Cafrune y Bien Argentino.



Visitas

Durante el primer día de cabalgata las delegaciones de gauchos de Santa Fe, Neuquén, Mendoza y Tucumán, entre otras provincias, también se hicieron notar en la columna de jinetes. Hubo cerca de 200 gauchos de otras provincias. De San Juan, hubo gente de todos los departamentos.



Homenaje

Tanto en el acto de apertura del evento, en Capital, como en el que se realizó en el departamento de Santa Lucía, los gauchos hicieron un homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas. Hubo descubrimiento de placas y mucha emoción a la hora de los distintos discursos.

En familia, para celebrar

Rodrigo Peralta es el papá de Julia y Luciano Peralta y el tío de Jeremías Peralta. Comentó que llegaron en familia para disfrutar de la vuelta de la cabalgata.

Gauchos mendocinos, felices

Por segunda vez, los gauchos de la agrupación Amigos Tradicionalistas de Mendoza participaron de la cabalgata. Dijeron que estaban felices por el festejo.

Con los niños, por primera vez

Bianca Echegaray tiene 3 años, Paz Alba 4 años y Nicolás Martín, 9 meses. Son primos y participaron por primera vez de la cabalgata. Fueron con Andrés Martín, papá y tío de los niños.

Acompañados por Brochero

La agrupación gaucha Nuestra Señora de Santa Lucía llevó una imagen del Cura Brochero. "Todos los años anteriores nos acompañó y esta vez también lo hará", dijo Verónica Quintero.