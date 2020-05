Al dar a conocer que la provincia decidió no dar el incremento del 3,5 por ciento establecido en mayo para los empleados estatales, la ministra de Hacienda, Marisa López, confirmó que, a fin de mes, el Ejecutivo hará uso por primera vez del Fondo de Reserva Anticíclico (FRA) para pagar, en principio, los haberes. Según indicó la funcionaria, hasta el momento no está definido qué porción de los recursos utilizará, pero adelantó que será menor a lo que corresponde a una grilla salarial. Esto es, que será menos que los 2.900 millones de pesos que destina por mes al desembolso salarial de los 42 mil empleados estatales. La cifra final surgirá los últimos días de mayo, cuando la cartera económica ya tenga un valor estimado de avance de la recaudación local y de la coparticipación nacional, ya que, con dichos índices, podrá establecer la cantidad de dinero que necesitará. Además, indicó que no se descarta que parte de los recursos se utilicen para gastos de Salud.

En conferencia de prensa, López anunció, entre otros puntos, la utilización del FRA, el cual está vigente desde 2005. La ministra explicó que Hacienda "comienza a hacer las previsiones del pago de salarios 10 días antes de que finalice el mes, por lo que el dato de cuánto vamos a necesitar lo sabremos con más precisión después del 22 o 23". Por otro lado, reiteró que, ante la situación de emergencia, la posición del Gobierno es "utilizar lo menos posible el FRA", ya que esos recursos son utilizados como respaldo "frente a cualquier otra circunstancia que pueda ocurrir hacia adelante". Así, la ministra explicó que "tomamos deuda porque las inversiones realizadas en el Fondo de Reserva Anticíclico (como los plazos fijos en dólares y en pesos), en este momento generan mucho más interés". Bajo ese esquema, "en esta situación de crisis, lo importante es no descapitalizarse. De manera tal que la provincia siga manteniendo el Fondo de Reserva como respaldo y a su vez se pueda tomar deuda a una tasa más razonable".

Esos son los motivos por los que el Estado tomó la decisión de adquirir deuda a través de la emisión de Letras del Tesoro Provincial o con un préstamo blando, con una tasa de interés accesible, a una entidad bancaria u organismo de crédito. A través de un proyecto que envió a la Cámara de Diputados, el Ejecutivo pidió autorización para endeudarse hasta 8.000 millones de pesos. La iniciativa será aprobada hoy por los legisladores, incluso, tendrá el apoyo de la oposición. Además, en el Gobierno ya adelantaron que inicialmente tomarán deuda por unos 3.000 millones de pesos.

La necesidad de utilizar al menos una parte del FRA y no esperar a obtener los recursos que puedan llegar por la emisión de deuda radica en que lo segundo demora "unos 60 días aproximadamente", dijo López.

Por otro lado, aclaró que la provincia no puede hacer un uso ilimitado del Fondo Anticíclico, ya que el mismo está regulado por ley. De acuerdo a la norma, el Ejecutivo puede acceder a los recursos cuando los fondos a percibir en el próximo mes, por coparticipación federal y recaudación local, sean menores que el promedio del último semestre, actualizados por el Coeficiente de Variación Salarial. Así, sólo podrá contar con la diferencia que le haga falta para pagar sueldos. Un punto clave es que hoy hay más recursos en el FRA que dos grillas salariales. Ese excedente se podrá utilizar sin un trámite previo. En cuanto al resto, deberá comunicar su uso a la Legislatura. El Fondo Anticíclico, a abril, contaba con 6.500 millones de pesos (ver infografía). Esto es, unos 700 millones de pesos más de dos planillas de sueldos.

Por otro lado, López informó los ahorros que han hecho con la restructuración del presupuesto y la suspensión del aumento a los estatales (ver Recuadro).

Medidas



Desde la cartera de Hacienda, que conduce Marisa López, indicaron que la imposibilidad de no hacerle frente al acuerdo salarial con los estatales (del 3,5 por ciento en mayo y 4,5 por ciento en julio) representa en las arcas provinciales entre 1.500 y 1.600 millones de pesos en el año. Dicho acuerdo quedó postergado "hasta que la provincia recupere las condiciones y los momentos de recaudación que teníamos al momento de la negociación", por lo que no hay una fecha establecida. Por otro lado, la funcionaria indicó que se le solicitó a Nación la prórroga por la deuda con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, cuyo vencimiento es en agosto por 1.150 millones de pesos, entre capital e intereses. Además, entre otras medidas, se logró restructurar el presupuesto un 10 por ciento, lo que implica unos 10.000 millones de pesos de ahorro.