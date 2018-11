Micaela Torés fue elegida como la nueva Reina de Angaco para la Fiesta Nacional del Sol 2019. La angaquera fue la última reina departamental en ser coronada. La joven comentó que tiene muchos proyectos, entre ellos ayudar a los chicos de su departamento.



- ¿Qué virtudes y defectos tenés?



- Soy una persona muy humilde y simpática. Nunca me olvido de dónde vengo y de la sencillez de mi familia. Mi defecto es que me gusta hacer todo a la perfección. Eso en ocasiones me estresa mucho.



- ¿Qué expectativas tenés para tu reinado?



- Quiero representar a Angaco de la mejor manera y hacer muchas campañas para ayudar a la gente. Mi premio lo voy a donar porque me parece una linda forma de pagarle a la gente lo que hizo por mí.





- ¿A quién le vas a donar tu premio?



- Ya lo tengo decido desde hace mucho. A mi premio lo voy a donar para colaborar con los Reyes Magos. Quiero comprar golosinas para que todos los niños de mi departamento puedan recibir un mínimo regalo, aunque sea. Mi premio era de $5.000 en efectivo. Además, voy a juntar dinero hasta el 6 de enero para poder ayudar de una mejor manera.



- ¿Siempre fuiste muy solidaria?



- Me gusta mucho. Soy de un grupo de misioneros y soy circulista -movimiento de la Iglesia- y me gusta devolver el amor que me da la gente. Creo que soy una persona rica de corazón.



- ¿En las escuelas ves muchos casos de bullying?



- Sí, pero se está trabajando mucho para controlar estos casos. Hay gente especializada que ayuda mucho a los chicos y a los profesores también. Vemos que los jóvenes cambian cuando se les brinda ayuda.



- ¿Cómo ves los enfrentamientos que se generaron en torno al aborto y la educación sexual?



- Creo que es muy importante que aprendamos a respetar la opinión del otro. Yo creo que hay que saber escuchar al otro, a pesar de que piense diferente a mí. No porque yo crea en algo me debo cerrar. Hay que ser tolerantes y aprender a debatir escuchando al otro.

El perfil