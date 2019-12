Un gran atractivo. El deporte aventura es todos los años un gran atractivo para los turistas. En casi todos los departamentos suelen ofrecer estas propuestas.

Los prestadores turísticos comenzaron a prepararse para el verano. Promociones para que el hospedaje no sea tan caro y propuestas de actividades privadas son algunas de las cosas que ya empezaron a hacer de cara a las vacaciones. A pesar de que los operadores están a full con este trabajo, con el objetivo de hacer que muchos turistas elijan San Juan para veranear, desde algunos municipios turísticos dijeron que aún ellos no tienen ofertas de actividades para que los visitantes realicen en los departamentos. Desde 3 de los 4 principales puntos turísticos locales (Valle Fértil, Calingasta, Iglesia y Jáchal) comentaron que aún no definieron sus ofertas debido a que esperarán que asuman las nuevas autoridades ya sea de todo el municipio o de algunas secretarías particulares. Esto generó enojo en algunos prestadores, porque sienten "falta de apoyo estatal".

Años anteriores, durante los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre las oficinas de Turismo de los departamentos, que atraen la mayor cantidad de visitantes, ya tenían organizado el calendario de actividades. Fiestas populares, deporte aventura, actividades para toda la familia y algunas ferias fueron parte de este cronograma. Sin embargo, estas ofertas brillan por su ausencia en Jáchal, Valle Fértil e Iglesia. Desde Calingasta, comentaron que sí estaba definido gran parte de ese calendario, sin embargo no fue comunicado. Según los representantes de las oficinas de Turismo o de Prensa de estas comunas la ausencia de oferta de actividades radica en los cambios de gobierno. Es decir, en la transición. Desde Iglesia dijeron que aún no definieron fechas de las fiestas departamentales, ni de otras actividades porque no saben qué pasará luego de diciembre.

"No podemos definir nada porque nos sabemos qué harán las nuevas autoridades del municipio", dijo Enzo Paredes, el titular de Turismo de Iglesia. Si bien Jáchal y Valle Fértil no tendrán grandes cambios, pues los intendentes permanecerán en sus puestos, también contaron que en diciembre habrá algunas modificaciones en las secretarías y que por esto aún no pueden cerrar nada. Es que, al parecer, habría modificaciones de funcionarios relacionados al turismo.

Desde la otra vereda, los prestadores de estos departamentos se mostraron molestos. Es que para ellos las ofertas ya deberían estar cerradas hace tiempo. "Hay gente que ya definió dónde pasar sus vacaciones y nosotros aún no tenemos nada", "cuando los turistas buscan qué hacer no encuentran ofertas de actividades" y "este problema se suma a otros que vemos a diario y que afectan al turismo". Estas fueron algunas de las cosas que dijeron los dueños de hoteles, cabañas u otros alojamientos. Si bien, los prestadores de Calingasta trataron de poner paños fríos a la situación y se mostraron cautos y pacientes a la hora de opinar, hubo operadores de Iglesia, Jáchal y el Valle que dijeron que sienten mucha incertidumbre, pues la cercanía del verano y la falta de ofertas no ayuda a que la gente haga reservas. Varios dijeron que está "todo muy flojo". A la vez, algunos comentaron que ellos mismos armaron propuestas para no tener que esperar las de los municipios.

El alojamiento subió un 10% para el verano

El alojamiento para el verano en San Juan viene con el 10% de incremento, en relación a la temporada pasada. Esto salió a la luz luego de un relevamiento que realizó este medio, hace unos días, con prestadores locales de Valle Fértil, Jáchal, Calingasta e Iglesia. Según los dueños de hoteles o cabañas este verano se necesita para una cabaña (para 4 personas) entre 2.500 y 2.800 pesos por noche. Estos valores son similares a los de provincias vecinas, como Mendoza y San Luis.

Si bien en lo que va del año el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya lleva un incremento del 37,7% y todavía será mayor, la fórmula de no subir tanto los precios forma parte de una estrategia ya probada en años anteriores para tentar a los veraneantes, tanto a los sanjuaninos para que se queden acá, como para atraer a los de provincias vecinas. Esta estrategia en ocasiones trajo buenos resultados, pero en otras ocasiones la ocupación no fue buena. Ahora hay expectativas.

Según el relevamiento, en San Juan, ya sea en Valle Fértil o en Jáchal, se puede conseguir una cabaña para 4 personas por 2.500 pesos por noche. Se trata de unidades equipadas con ropa de cama, toallas y vajilla y, en algunos casos, con opción al uso de una pileta, una posibilidad nada despreciable en los días de intenso calor. Por otra parte, en Iglesia las opciones parten desde los 2.600 pesos por noche (también para 4 personas), mientras que en Calingasta pueden llegar hasta los 2.800 pesos.

Desde los departamentos dijeron que también hay opciones más económicas. Por ejemplo se puede conseguir una habitación con base doble con baño privado en un hostel, en Valle Fértil por 1.050 pesos la noche. Mientras que si es con baño compartido el precio baja a los 900 pesos, y si la habitación también se comparte el valor baja a 400 pesos por persona.