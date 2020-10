"Cuando las condiciones para el acceso no son equitativas, deben introducirse políticas que mitiguen esa distorsión", resaltó el gobernador Sergio Uñac al anunciar la presentación de un proyecto de ley que introducirá la paridad de género en la selección de los cargos legislativos. De esa forma, en el Gobierno aseguraron que la iniciativa será aprobada este año y se pondrá en práctica en las elecciones 2023, cuando los sanjuaninos se encontrarán en el cuarto oscuro con listas integradas en un 50 por ciento de hombres y mujeres, de manera intercalada, para los puestos de diputados, proporcionales y departamentales, y concejales. Así, la provincia tendrá su norma de distribución igualitaria, a tres años de la sanción la ley nacional para los cargos de senadores y diputados nacionales. La ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, explicó que la legislación local diferirá de la nacional en que la entidad de las personas estará dada por aquella que figure en el DNI y no por su identidad biológica.

De acuerdo a los resultados del comicio del año pasado, en la Cámara de Diputados hay siete mujeres de 36 legisladores. Los puestos en los Concejos Deliberantes son 131 en total y 49 están ocupados hoy por damas.

Para poder lograr la paridad de género, el Gobernador indicó que deberá modificarse el Código Electoral Provincial y, según las fuentes consultadas, se deberá dar en apartado C del inciso 1 del artículo 134 que establece que "todas las listas que se presenten, a cualquier categoría, deberán incorporar mujeres en un mínimo del 30 por ciento de los candidatos a los cargos a elegir. No será oficializada ninguna lista que no cumpla con este requisito". El párrafo hace mención al denominado cupo femenino, el primer reconocimiento que tuvieron las mujeres en la distribución de cargos, aunque no establecía un orden específico, por lo que las damas podían ir en los últimos casilleros de la lista. Con la futura norma, el reparto será equitativo e igualitario desde el primer candidato hasta el último lugar del suplente. Además, también será necesario modificar el artículo 143, que determina cómo se cubren las vacancias que se generen en la Cámara de Diputados y en los Concejos Deliberantes.

El proyecto oficial tendrá en cuenta las tres iniciativas presentadas por diputadas sanjuaninas, indicó Aubone.

Por otro lado, Uñac indicó que la Paridad de Géneros, también se verá reflejada en la constitución de los partidos políticos provinciales a través de la Ley de Estatutos de Partidos Políticos. El presidente del PJ había impulsado en la elección interna de marzo la distribución mitad y mitad en los cargos de los organismos partidarios, a tono con lo que dispone la norma nacional. El resto de las fuerzas políticas, como el bloquismo y la UCR, ya habían adecuado sus composiciones internas de acuerdo a la paridad de género.

Reducción

Luego de las elecciones locales de 2019, la Cámara de Diputados vio disminuida su participación femenina en un 22 por ciento, ya que de los nueve escaños que cubría al finalizar el periodo legislativo, pasó a ocupar siete desde el 10 de diciembre. El cambio generó que varias legisladoras pidieran la ley Paridad de Género.