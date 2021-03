El 28 de marzo, cinco minutos antes de las nueve de la noche, el gobernador Sergio Uñac anunciaba por Twitter la confirmación de un caso positivo de coronavirus, el primero en San Juan. Hoy se cumple un año de aquel episodio, que por entonces generó las más diversas sensaciones en la sociedad, desde la conmoción a la locura, al punto que mostró la peor cara de un grupo de sanjuaninos. El caso 1 de los más de 22.000 que suma San Juan se trataba de una joven médica, colega de la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, una de las primeras personas en San Juan en conocer el resultado del Instituto Malbrán y quien recordó aquella sensación inicial: "Quedé paralizada", confesó.

"Sanjuaninos: en el día de hoy nos ha comunicado el Instituto Malbrán que dio positivo el análisis de coronavirus de una paciente de 29 años", tuiteó Uñac, una de las novedades que por entonces más impacto tuvo en la opinión pública. La cronología de aquel hecho había comenzado un rato antes del tuit y Jofré lo relató con detalles, por primera vez. "Me acuerdo de todo. En ese momento enviábamos los hisopados al Instituto Malbrán y todos los días, entre las 6 y 7 de la tarde, cargábamos las novedades en la plataforma, casi al mismo tiempo que Nación daba a conocer el parte diario. Me sonó el celular con un mensaje, era uno de los chicos que cargaba el sistema. Hay un positivo me decía", repasó Jofré.

"Me envió una captura de imagen con el resultado y recuerdo que quedé paralizada. Si bien era una noticia que esperábamos porque ella tenía síntomas de Covid, la noticia fue muy movilizante para mí", agregó Jofré.

"Estaba en mi casa y caminaba por todos lados, iba al comedor, al fondo, a la cocina. Llamé inmediatamente a la ministra Venerando, quien luego le avisó al gobernador Uñac", dijo la funcionaria, la cara visible de la lucha contra el Covid en San Juan.

En la red. El gobernador Sergio Uñac dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter, poco antes de las 21.

La joven que dio positivo había regresado días antes desde Europa, luego de haber realizado un perfeccionamiento de su profesión en España. Al momento de conocer el resultado del hisopado estaba cumpliendo aislamiento domiciliario en su casa tras haber estado unos días en internación. Nunca imaginó lo que estaba por venir.

El nombre, el domicilio y las fotos de la joven aparecieron en redes sociales y hasta en algunos medios de comunicación. Un grupo de personas llegó a su casa, con piedras y palos; y la policía intervino para evitar un linchamiento. San Juan, tristemente, fue noticia a nivel nacional.

La pediatra se recuperó tres semanas después y donó plasma para el tratamiento de futuros pacientes. Por entonces, lejos estaba la provincia de alcanzar más de 22 mil casos y casi 450 muertos. Aquel 28 de marzo de 2020, la pandemia había llegado a esta parte del mundo.



En 12 meses, de ser una burbuja a contar de a miles los casos

Si bien hace exactamente un año fue confirmado el primer caso de coronavirus en San Juan, la provincia se mantuvo como en una burbuja durante varios meses. De lejos miraba lo que pasaba en el mundo y recién el impacto lo sintió a partir de agosto, cuando un brote en Caucete cambió todo. Por entonces sólo había un caso activo de 23 en total y hasta habían regresado las clases presenciales.

La provincia a partir de entonces comenzó a sumar casos de a decenas y centenas y para octubre y noviembre ya contabilizaba de a miles de positivos por semana. Desde agosto también empezó a contabilizar fallecidos por Covid. En retrospectiva, el pico de contagios se dio entre fines de octubre y principios de noviembre. Y sólo en la llamada "semana epidemiológica 45" se registraron más de 3.000 confirmaciones. Así, entre esos dos meses hubo más de 10.000 positivos, a la vez que empezaron a fallecer más personas por día (hasta siete en 24 horas) y fundamentalmente más jóvenes, de 41 y hasta 39 años.

Desde diciembre se está dando una tendencia a la baja en el conteo mensual, notoria especialmente en febrero. Marzo, sin embargo, tiene un comportamiento irregular y se va despidiendo con la amenaza, cada vez más latente, de la segunda ola.

HAY 81 CONFIRMACIONES

El Ministerio de Salud Pública reportó ayer otra leve suba en los contagios, pues detectó 81. De esta manera, el acumulado es de 22.181, con 2.529 casos activos. A su vez, también aumentaron los recuperados, que ahora son 19.205.