A través de una resolución, la Corte de Justicia habilitó a que los abogados y los demandantes puedan acceder a la liquidación de honorarios y fondos de juicios finalizados antes de la feria extraordinaria que el Poder Judicial dictó por la emergencia sanitaria del coronavirus. La medida viene a aliviar la delicada situación por la que atraviesan los profesionales, quienes tienen frenados los procesos en Tribunales, y de aquellas personas que tengan pagos a percibir por un litigio concluido. La decisión fue tomada el viernes a última hora y estará operativa desde mañana, según confirmaron desde el máximo órgano de Justicia, el Colegio de Magistrados y el Foro de Abogados. Si bien se trata de recursos que están disponibles en el Banco San Juan, las autoridades indicaron que no hay una cifra establecida sobre qué montos están disponibles para ser solicitados, ya que cada expediente tiene su propia cuenta.

La decisión de la Corte se dio luego de que la presidente mantuviera reuniones con los representantes de los abogados y los magistrados en las que analizaron las posibles acciones a llevar adelante para flexibilizar la feria extraordinaria que se dictó el 20 de marzo, y que ya tenía restricciones desde el 16 de ese mes. Hasta el viernes, aquellas personas que estaban interesadas en saber si tenían fondos a disposición, no lo podían hacer, ya que ese trámite era presencial. Desde mañana, cada abogado podrá enviar un mail al juzgado en el que tramita una causa, solicitarle al magistrado que consulte si la cuenta involucrada tiene recursos disponibles y, si los tiene, que disponga la transferencia correspondiente por el monto establecido en la resolución. Un punto central de la medida es que está vigente para todos aquellos expedientes que quedaron firmes al 16 de marzo y que, por motivo del aislamiento social y la feria extraordinaria, no pudieron ser notificados.

Si bien durante el receso de actividades la Corte dispuso el trabajo interno en los juzgados y permitió que los jueces dicten y publiquen sentencias, estas no pueden ser notificadas y no corren los plazos procesales, por lo que el cobro, si hay definición, no está permitido.

Tanto la presidente de la Corte, Adriana García Nieto; como el titular del Colegio de Magistrados, Carlos Fernández Collado, y el presidente del Foro de Abogados, Gustavo Giaccagli (Ver protagonistas), indicaron que la resolución es clave, ya que se tratan de recursos que traerán alivio financiero tanto para las personas involucradas en una causa como para los abogados por el cobro de sus honorarios. Así, los demandantes podrán percibir indemnizaciones por despidos o accidentes de trabajo de resoluciones del fuero Laboral, retribuciones tras demandas civiles y cobros de cheques, documentos y pagarés a través de juicios ejecutivos en los Juzgados de Paz. En el caso de los honorarios, se trata de fondos destinados a los letrados por el trabajo realizado, que representa un sustento central en la economía de ese profesional.

Según la resolución de la Corte, las consultas se harán "por correo electrónico a las casillas oficiales de los juzgados Civil, Laboral, Comercial Especial, Contencioso Administrativo y la Justicia de Paz". Mientras que la transferencia se hará de forma digital "si el estado procesal lo habilitara". A la hora de cobrar los fondos, los profesionales podrán recibir sus honorarios a través de una transferencia a su cuenta. Si la plata es para su cliente, deberán tener acreditado el poder correspondiente o que en el expediente figure los datos bancarios del demandante.

En un día habitual de Tribunales, los abogados recorren los juzgados Laborales y de Familia (hoy, ambos en el Anexo Mitre), para conocer el estado de sus causas y si hay resolución. Ahora, ese acceso se puede hacer por internet.

> PROTAGONISTAS

ADRIANA GARCÍA NIETO - Presidente de la Corte de Justicia

"Hasta el momento, esta medida, estaba habilitada para las causas en feria, pero no para el resto de los expedientes. Lo que buscamos es poder ir agilizando poco a poco los trámites que se puedan, dentro de esta situación de crisis. Vamos a tomar otras medidas en el corto plazo".

CARLOS FERNÁNDEZ COLLADO - Colegio de Magistrados

"Esta medida amplía, un poco, las actividades de los abogados. En la Justicia de Paz es donde, estimamos, que se va a aplicar mucho, ya que la mayoría de los juicios ejecutivos se tramitan en ese fuero. Es importante entender que los fallos deben estar firmes para hacer el pago".

GUSTAVO GIACCAGLI - Presidente Foro de Abogados

"Es muy importante para nosotros porque es una necesidad que veníamos planteando desde nuestro sector. Antes, sólo teníamos acceso al juzgado que está de turno y a la causa habilitada en la feria. Ahora, podremos solicitar los fondos en todos los juzgados de manera online".