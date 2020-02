Una vez más, Abel Pintos manifestó su 'pacto' de lealtad, cariño y admiración con el público femenino de San Juan. A lo largo de varios años que viene como invitado a cantar a la provincia supo sostener esa afinidad y comunicación que ha hecho de sus shows un punto positivo. En esta oportunidad, para la primera noche de recital de la Fiesta Nacional del Sol, el artista bahiense desplegó toda su artillería de baladas románticas y canciones melódicas a modo de repaso de su actual repertorio. El show comenzó pasada a la 01 de la madrugada del miércoles en el Escenario San Juan, luego de la actuación de los Manseros Santiagueños, acompañado por algunos efectos de humo y explosiones del escenario. Cuando los paneles digitales se abrieron, apareció Abel y una multitud de adolescentes gritaron y saltaron alocadamente. Pero desde las primeras filas de las plateas, hasta el punto más alto de las gradas, -fuentes del Ministerio de Turismo aseveraron alrededor de 25 mil personas sólo en ese sector, de un total de 65 mil en todo el complejo Costanera- había un mar de luces LED de los celulares de los espectadores brillaban en toda la oscuridad y en ese marco, le dieron la bienvenida. '¡Olé olé, olé... Abel, Abel!', arenga un gran coro de voces haciendo el cantito de hinchada que aclamaba por su ídolo musical. Ante ese panorama el cantante no mezquinó saludos y gestos de gratitud y simpatía: 'Muy buenas noches querido San Juan, me siento muy feliz estar de regreso, especialmente en esta fiesta, muchas gracias por darme la oportunidad una vez más', fueron sus palabras en el arranque. El recital se mantuvo siempre en clave romántica y en algunos tramos con una ambientación más intimista, Abel dejaba que las mismas seguidoras sean quienes completen los estribillos a coro, -por ejemplo en 'Tanto amor'- dando un especial toque de interacción con la platea. En otros pasajes, para las canciones más pop, hacía gala de sus poses y movimientos corporales que hacían suspirar a las más fanáticas que durante toda el encuentro, le gritaban 'Te amo' o 'Vení conmigo' con euforia desatada; también agitaban globos, lanzaban lluvia de espuma y hasta más de una ultra fan, quedaba emocionada hasta las lágrimas. Otra perlita fue la versión especial de 'Sin principio ni final', con el piano de Alfredo Hernández que fue celebrada con muchos aplausos. Entre los hits que sonaron durante dos horas de show fueron 'El Adivino', 'Asuntos pendientes', 'Como te extraño', 'El Pájaro cantor', 'Todo está en vos', 'Cien años' y 'Ya estuve aquí'. El clímax de la velada, fue cuando el bahiense se animó a transitar por la plataforma del escenario para estar más cerca del público. Allí provocó la locura de todas por querer llegar hasta él y pode tocarlos por unos segundos. En el medio de la euforia, Abel interpretó y quedó conmovido por las muestras de afecto que recibía. Luego se subió a una pequeña tarima y con los brazos extendidos al cielo, les dijo 'nos abrazamos un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto', al hacer referencia a su canción 'No me olvides', la platea quedó encantada. De esta manera, Pintos celebró ese amor incondicional, ese 'pacto sellado' con sus fans que permanece inalterable.

Las fans ultra admiradoras del cantante, no pudieron resistir ante la presencia del carismático cantante y algunas no pudieron contener las lágrimas de emoción.

Artista generoso

De la misma forma que Abel debutó como cantante, ahora le tocó devolver lo aprendido y promovió a un músico novel, Sebastián Garay, juntos interpretaron 'Mi error': 'Me hace feliz ahora poder darle la oportunidad a un buen amigo a que suba a este hermoso escenario por primera vez, para que lo escuchen y ojalá en el futuro construya una hermosa relación con ustedes y que haga sus propios conciertos aquí', expresó.

Cómo sigue hoy

