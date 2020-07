Por estas horas terminan de darle forma y su anuncio es inminente: el plan para fortalecer el control sobre los camioneros implica, a grandes rasgos, establecimientos de transferencia de mercaderías, restricción de libre circulación y más testeos. La cantidad de positivos de coronavirus en camioneros y los episodios de aquellos que burlaron el protocolo (como los casos 19 y 20, sumado a quienes ingresaron polizones) obligaron a las autoridades a idear una nueva forma de control, explicaron desde Casa de Gobierno.

El cambio más importante pasará por la creación de establecimientos de transferencia de mercaderías, a los que llegarán los camiones para la descarga y distribución de productos bajo el control y monitoreo de las autoridades locales. Serán de carácter público y privado. Entre los primeros estarán el estadio del Bicentenario y un predio junto al control de San Carlos; mientras que los privados involucran a empresas que ya realizan esta tarea habitualmente (el Híper, VEA, Becher).

A los transportistas no residentes les colocarán una faja en la cabina (visado) en los corredores seguros y no podrán bajarse hasta tanto pasen por los centros de transferencia de mercadería, descarguen y salgan de la provincia (estiman que ese periodo será de 6-7 horas y los choferes estarán monitoreados). Los sanjuaninos, en tanto, deberán cumplir un periodo de aislamiento en el estadio del Bicentenario (no está definido aún de cuánto días), que tendrá su centro de transferencia y campamento por separado. A su vez, también evalúan que pueda haber dos choferes por camión por mes, para que cada dos semanas uno siga yendo y volviendo con mercadería, pero siempre sin regresar a sus domicilios en dicho lapso de tiempo. Para el caso de los caleros (la mayoría chilenos) trabajan en un sistema para que la transferencia directamente sea con camiones, en San Carlos. Así, un transportista sanjuanino recibirá el vehículo cargado (desinfección incluida) y el foráneo se llevará otro vacío.

Por su parte, los camioneros locales serán testeados con mayor frecuencia y regresarán a sus domicilios recién con los PCR negativos. Precisamente, aumentarán la cantidad de pruebas. Hasta ahora alternan test rápidos y PCR por semana, por lo que en 28 días les realizan cuatro controles. Con el nuevo plan, les harán PCR cada 5 días.

En cuanto al parte de situación, San Juan mantiene 20 casos (10 recuperados) y ayer había 5 diagnósticos sospechosos.