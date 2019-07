Avance. Si bien en la sección Medicina Reproductiva del Hospital Rawson ya realizaban tratamientos de fertilización de baja complejidad, ahora lo harán también con el método in vitro, uno de alta complejidad.

Desde el Hospital Rawson ayer anunciaron que lograron desarrollar completamente en sus instalaciones el primer procedimiento de fertilización in vitro, que culminó con la transferencia del embrión.



De esta manera, las personas de la provincia que no tienen obra social, podrán realizar el tratamiento íntegramente en el nosocomio sanjuanino, totalmente gratis. Actualmente, realizar un tratamiento de esta complejidad, significa una erogación aproximada a los 150.000 pesos.



Actualmente hay 25 pacientes en una lista de espera en el hospital para utilizar esta técnica de embarazo y luego de haber completado la primera, estiman que para fin de año se habrá hecho lo mismo con todo el cupo. El promedio de edad de las mujeres en el listado es de 35 años (los casos van de 23 a 43 años).



Sonia Molina, jefa de la sección "Medicina Reproductiva", que depende del servicio de Ginecología, estimó que se podrán realizar unas 40 intervenciones de este tipo por año.



Por ahora al tratamiento accederán exclusivamente las personas que no cuenten con obra social. La razón es que la medicación es provista desde un programa del Ministerio de Salud de la Nación, que contempla solamente a las personas en esta situación.



Esto podría modificarse sólo si alguna obra social realiza un convenio con el Hospital.



Molina aclaró que para la fase de diagnóstico, no hay exclusiones. Aclarando que por el incremento de consultas, no hay lugar en la agenda hasta agosto, la médica alentó a que el consultorio está abierto a todas las inquietudes: "Más allá que podemos realizar un diagnóstico a cualquier persona, sin importar si tiene o no obra social, también podemos asesorar a los pacientes sobre sus derechos con respecto a las obras sociales".



De hecho, afirmó que el promedio de atención de pacientes por año desde que se creó la sección en 2014 es de 700 casos. "Y en esta primera mitad del año, ya recibimos 600 consultas. Cuando preguntamos, en la primera entrevista, la razón por la que vinieron, nos responden que recién se enteraron", agregó.



Con este logro, Molina ambiciona los próximos: "Conseguimos hacer la fertilización in vitro, pero aspiramos a realizar las otras de alta complejidad, como ICSI.



Por otro lado, queremos guardar nosotros óvulos de pacientes oncológicos".



Molina, quien realizó la transferencia del embrión al útero junto a Diego Moreno y la asistencia de Julia Calanoce, agradeció el respaldo de las autoridades del servicio de Ginecología, Sergio Alé, Miguel Zini y la directora ejecutiva del Hospital, Beatriz Salanitro.

Funciona quirófano en Jáchal

Se reactivó el quirófano del Hospital San Roque de Jachal, con la realización de 15 cirugías, entre ellas una cesárea, fortaleciendo el servicio de maternidad con el que cuenta la institución.



los tipos de cirugías que se realizaron fueron: cirugías generales, abdominales, urológicas, ginecológicas y traumatológicas.



Las cirugías periféricas siguen avanzado en cada uno de los departamentos gracias a la planificación de Salud Pública.