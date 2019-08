El pasado 27 de junio, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó la adhesión a la ley nacional para el uso medicinal de cannabis. Y desde entonces surgió la ansiedad de los sanjuaninos por conocer si el aceite preparado en base a esta planta, o sus derivados, ya se distribuyen en San Juan. Esta es una de las seis consultas más comunes que realizan a diario en las farmacias. Así lo dijo Mauricio Barceló, presidente del Colegio Farmacéutico, quien recurrió a los medios de comunicación para aclarar algunas dudas que tiene la gente respecto a este producto que aún no está disponible en la provincia, y que "representa un gran avance en materia de salud, por eso hay mucha ansiedad en la población local', aseguró. "Lo primero que quiero pedirles a los sanjuaninos es que tengan paciencia. Aún no se sabe cuándo estará disponible acá este producto. Y, en segundo, que no se desesperen y terminen comprando en cualquier lugar aceite de cannabis o sus derivados del que se desconoce su procedencia, autenticidad y conservación, y que se venden ilegalmente, evadiendo todo tipo de controles', dijo Barceló.



El hombre hizo hincapié en este tema, ya que hace unos meses salió a la luz el caso de un vendedor ambulante que ofrecía una pomada de cannabis. Recalcó la importancia de que se realicen campañas de información. "En noviembre vamos a realizar una jornada en conjunto con el Colegio Farmacéutico de Mendoza para instruir a los trabajadores de farmacia sobre este tema. Si es necesario también vamos a realizar una para la población en general', sostuvo.



La adhesión a la ley nacional también trajo aparejado el inicio de una nueva actividad económica y productiva en San Juan. Se trata del cultivo de cannabis por parte de privados bajo el control estatal, únicamente para fines terapéuticos y científicos. Se trata del paso necesario para que compañías puedan invertir en la iniciativa como la canadiense Wayland Group, que ya compró 819 hectáreas de tierra cultivable en Cochagual y Media Agua, departamento Sarmiento, para llevar adelante la producción.



Esta iniciativa deberá ir acompañada, según lo establece la legislación, con la promoción de la investigación de distintos usos medicinales de esta planta y la elaboración de un plan de investigación que contemple toda la cadena de valor (cultivo, producción y comercialización).



1 - ¿Ya llegó a San Juan el aceite de cannabis?

No. Y aún no hay una fecha estimativa de cuándo estará disponible en la provincia. Esto se debe a que la adhesión de San Juan a la ley nacional es muy reciente y todavía no se ha determinado si este medicamento se traerá de otros lugares o si se producirá en la provincia, una vez que el cultivo local de esta planta haya dado sus primeros frutos. Esta decisión depende del Ministerio de Salud Pública, que seré el organismo encargado de controlar toda lo referente al tema.



2 - ¿Cuánto va a costar el aceite?

Según lo establece la ley nacional, a la cual adhirió la provincia en junio pasado, la entrega del aceite de cannabis y de sus derivados (pastillas, pomadas, ungüentos', etc.) será gratuita. Pero aún no se ha determinado la red de distribución. La misma puede ser realizada a través de la red de farmacias de la provincia como por los centros sanitarios que funcionan en los 19 departamentos. Esta decisión también la debe tomar el Ministerio de Salud.



3 - ¿El aceite de cannabis cura el cáncer?

No. Tiene un aspecto terapéutico muy amplio, pero no abarca a todas las enfermedades. Es un medicamento altamente efectivo en el tratamiento y mejora de algunas dolencias como la epilepsia refractaria, el parkinson y otras que producen convulsiones. También tiene un importante poder analgésico que ayuda a reducir el dolor que generan algunas enfermedades. Es recomendado para mejorar cuadros de esclerosis múltiple, artritis y glaucoma.



4 - ¿Cualquiera persona enferma puede adquirir el aceite?

No. El aceite de cannabis y sus productos derivados han sido catalogados por la ANMAT como medicamentos y, por lo tanto, deberán estar prescriptos por el médico y sólo se podrán retirar en las farmacias o los centros sanitarios estatales. La prescripción médica debe detallar el diagnóstico de la enfermedad del paciente y los requerimientos de la medicación. Sin la receta no se podrá acceder a estos medicamentos, según lo establece la ley.



5 - ¿Cuántos frascos se pueden comprar de una vez?

La cantidad disponible para que retire cada paciente aún no se ha determinado. Tampoco si se puede retirar más de uno a la vez y cada cuánto tiempo. Todo dependerá de la evaluación de cada caso. Lo primero que se tendrá en cuenta será las indicaciones médicas. El profesional deberá detallar el tipo de enfermedad que padece el paciente y la dosis que requiere su tratamiento, como así también el cronograma de toma de la mismas.



6 - ¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder al aceite?

Los pacientes que requieran de esta medicación deberán cumplir con ciertos requisitos, además de contar con prescripción médica. La ley nacional sobre el uso medicinal del aceite de cannabis, a la que adhirió la provincia, prevé la creación de un Registro en el cual deben inscribirse todos los pacientes que requieren de esta medicación. La finalidad es poder llevar un control sobre la distribución de estos productos y datos estadísticos.