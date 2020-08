Tras varias semanas de calma absoluta y de llamados de atención por el relajamiento, ayer todo estalló en Caucete. No sólo por la confirmación de cuatro nuevos casos positivos en el departamento, sino además porque aún no se sabe cómo ni cuándo se contagiaron, entonces las autoridades activaron de inmediato el plan previsto para investigar si hay o no circulación viral en esa comuna. Por la tarde, cuando eran 2 los nuevos casos, aislaron preventivamente los barrios Justo P. Castro I y III. Pero por la noche detectaron los otros 2 positivos y la medida se radicalizó: decretaron directamente el aislamiento social en todo el departamento, que entró en la fase de Cuarentena Estricta, para saber si circula el coronavirus y para evitar que se propague al resto de la provincia.

En la misma medida, se declaró a 25 de Mayo en Alerta y Prevención, por su cercanía. Esto implica que "la restricción de la circulación es completa y los ciudadanos sólo deben adquirir los productos indispensables en comercios barriales, para evitar mayores desplazamientos de sus domicilios", reza el comunicado del Gobierno de anoche.

De modo que en Caucete queda prohibido moverse por rutas, calles y espacios públicos, además del ingreso y egreso del departamento, algo que desde la madrugada de hoy cuenta con fuertes controles policiales.

Durante los 7 días que dure esta cuarentena caucetera, sólo podrán funcionar los negocios de venta de alimentos, farmacias y ferreterías. Por el contrario, quedan sin funcionar escuelas, transporte público de pasajeros, cobranza de impuestos y servicios. Y se prohíbe por completo las reuniones familiares, sociales, actividades deportivas y religiosas, centros comerciales, bibliotecas, locales gastronómicos, gimnasios, museos, parques y plazas y cualquier otro espacio público o privado, así como las salidas recreativas y la actividad física.

De acuerdo a los últimos datos, sólo pueden salir los trabajadores de sectores considerados "esenciales", ya que quedaron dispensados de ir a trabajar los demás privados y todos los que se desempeñan en funciones públicas, así como los empleados y alumnos de la UNSJ que viven en ese departamento.

Con la Policía se monitorea el ingreso y egreso de vehículos. Todavía no se puede hablar de circulación viral, estamos trabajando para encontrar el nexo epidemiológico y monitorizando a todas las personas. Si aparecieran muchos más casos en estos dos barrios, entonces sí estaríamos ante una circulación viral. Pero hasta el momento, eso no sucede".

De todos modos, tanto Venerando como el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, recomendaron a los cauceteros en general circular lo menos posible y salir del departamento sólo si es imprescindible, de suma necesidad o trabajan en sectores considerados "esenciales". Al respecto, ayer quedaron dispensados de ir a trabajar todos los estatales (de cualquier repartición) que vivan en Caucete, así como trabajadores y alumnos de la UNSJ. Es que desde hoy se restringe el transporte de pasajeros interurbano del departamento.

La ministra de Salud dijo que el resto de los sanjuaninos mantenga la calma y al mismo tiempo "continúe con la prevención, el distanciamiento social, el uso de cubrebocas, lavado de manos y alcohol en gel. Es importante que se respete todos los protocolos en los centros comerciales, deportivos y demás. El resto de la provincia está en la etapa de distanciamiento social y es imperioso que continuemos con las medidas preventivas para que se mantenga así".

Los dos nuevos casos (23 y 24 en el conteo oficial) por los que se activó todo este plan preventivo son un hombre de 74 años y una mujer de 51. Ambos habían estado internados en Caucete por problemas respiratorios y, al darles positivo el test, fueron derivados al sector Covid del Hospital Rawson, donde anoche permanecían internados y en observación.