“No hay que dejarlo pasar por alto porque los síntomas leves pueden ser Covid positivo. Y si las personas no consultan o no hacen el aislamiento entonces no se puede terminar la cadena de transmisión”, indicó ayer Mónica

Jofré, jefa de Epidemiología, al advertir que hay individuos que tiene sintomatología como tos o dolor de cabeza y no están realizando consultas médicas.

De los 36 casos nuevos, 15 corresponden al brote del Penal.

Por eso, desde el Ministerio de Salud Pública salieron ayer a pedir responsabilidad a los ciudadanos y a no dudar en asistir a los centros sanitarios ante sintomatología leve. “Hay un porcentaje de la población que es asintomática y hay otra que presenta síntomas leves. A esos síntomas leves prestémosle atención, porque no lo estamos haciendo y muchas veces esas personas siguen circulando y son las que están contagiando”, dijo la funcionaria. Y luego detalló cuáles son las señales de alerta para iniciar la consulta médica: “Puede ser una pequeña molestia o dolor de garganta, una irritación, moco, dolor de cabeza; no necesariamente debe haber fiebre. Si aparecen estos síntomas no hay que dejarlos pasar”.

A su vez, Jofré detalló que no es obligatorio asistir a los grandes hospitales, sino que las consultas pueden realizarse en los centros de salud periféricos, como el Barassi, el Centro de Adiestramiento Rawson, el Báez Laspiur o el hospital de Pocito, entre otros. En tanto, expresó que en Salud Pública comenzaron a hacer pesquisas justamente de individuos sintomáticas, como por ejemplo en el rastrillaje del jueves en Villa Obrera, Chimbas; aunque realizó una advertencia. “Hemos detectado personas que se realizan un hisopado y no esperan el resultado en su domicilio. Debemos tener un comportamiento responsable”, dijo.

MÁS DE 1.000

La víctima número 13 de esta semana es un hombre de 71 años, oriundo de Capital y quien estaba internado en el hospital Guillermo Rawson, informó ayer Salud Pública. Se trata del 49no deceso por Covid- 19 en la provincia, en una racha letal pues apenas pasaron 39 días desde que fue confirmada la primera muerte por este virus. Por otro lado, con 36 nuevos casos ayer, San Juan rompió la barrera del millar y hay el acumulado es de 1.108. De ellos, de acuerdo al parte diario, hay 621 atravesando procesos infecciosos; en tanto que los internados son 82 y subió la cantidad de pacientes en áreas críticas, pues ahora son 19 (11 con asistencia respiratoria). Los recuperados son 348, ya que ayer les dieron el alta a 18 personas. En cuanto a los datos semanales que difunde Salud Pública, con un corte al 30 de septiembre (no está incluida la jornada récord del jueves), Caucete sigue siendo el departamento con más contagios, seguido ahora por Rawson, que desplazó de ese lugar a Capital (ver infografía). A su vez, no hay variantes en el rango estario que más contagiados tiene: jóvenes adultos de 21 a 30 años.