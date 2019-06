San Juan se prepara para ser protagonista de uno de los fenómenos astronómicos más importantes del mundo. La provincia está a poco menos de una semana de estar en la línea de la totalidad del eclipse de sol, que es histórico, pues se repite en el mismo lugar cada 375 años. Es por esto que se están ultimando detalles en las zonas de los miradores (ver aparte) y en muchos rincones más. En este contexto, desde Aerolíneas Argentinas informaron ayer que la empresa decidió adelantar el último vuelo que tienen desde Buenos Aires rumbo a San Juan para que los pasajeros puedan observar el fenómeno desde el aire. Es decir, el vuelo que habitualmente se hace a las 18.40 se hará de manera extraordinaria a las 16,15.

Desde el área de Prensa de la empresa comentaron que la idea era ofrecer un servicio extra a los pasajeros que habitualmente utilizan esas naves para viajar. Tras hacer averiguaciones pudieron mover el horario de uno de sus vuelos para que las personas que vayan a bordo del avión tengan una vista única de ese fenómeno, que ya hizo que San Juan esté al tope de la reserva hotelera. Si bien este vuelo es por única vez, desde la empresa explicaron que se trata de un vuelo comercial común, que lo único que tiene de diferente es el horario de despegue y la vista que tendrá. Es más, quienes quieran hacer este viaje y vivir esta experiencia, pueden comprar pasajes desde la página de Aerolíneas o desde los puntos de venta, como sucede habitualmente. A la vez, explicaron que no tendrá un costo extra, pues la idea es que pueda viajar cualquier persona. Al cierre de esta edición, incluso habían algunos lugares aún vacíos.

El cambio de horario de estos vuelos se convirtió para San Juan en la única propuesta para ver el eclipse desde el aire, al menos hasta el momento. Sin embargo, en Chile hay varias promociones para que la gente que esté en la zona de Atacama o Coquimbo, donde también se verá al 100% el eclipse, pueda vivir una experiencia similar. Esto, porque hay operadores turísticos que ofrecen ver el eclipse desde helicópteros. Además, en el vecino país, National Geographic y otras empresas están haciendo un concurso para llevar a un grupo de personas a ver el eclipse desde un avión contratado por ellos.

Ultimando detalles para la observación

El Ministerio de Turismo y varios municipios siguen ultimando detalles para las actividades que se harán en Bella Vista (Iglesia), Chucuma y San Agustín (Valle Fértil), Villa Nueva (Calingasta), Mogna (Jáchal) y el Complejo Costanera Ferial San Juan (Chimbas). En estos puntos, en donde se espera que haya miles de personas observando el fenómeno, habrá ferias de artesanos, venta de comidas y hasta espectáculos musicales para toda la familia. Las municipalidades y Vialidad Provincial trabajan sin parar para dejar en condiciones los predios elegidos para la observación. Desde los municipios comentaron que al menos desde hace tres días máquinas como retroexcavadoras, niveladoras y camiones regadores comenzaron a emparejar los terrenos. Es que en su mayoría son lugares que están en el medio de la nada. En Calingasta e Iglesia (foto) hasta mejoraron los caminos de acceso a estos puntos para que la gente tenga comodidades. Incluso hasta demarcaron las zonas donde habilitarán estacionamientos.



SIN CLASES

El Ministerio de Educación informó ayer a la tarde que se suspenden las actividades durante dos horas del día martes 2 de julio, por el eclipse solar. La actividad en los establecimientos escolares se pospone en la franja horaria de 16.30 a 18.30. Según un comunicado escueto de ese ministerio, fundamentan la decisión en la "gran expectativa de la comunidad por participar de las diversas actividades".

>> CLAVES

Horarios

Los horarios de comienzo del eclipse parcial, de la totalidad y de la finalización dependerán de la ubicación del observador. Según los especialistas el fenómeno se desarrollará el martes 2 de julio, aproximadamente entre las 16.25 y las 18.45. En Bella Vista, que será el lugar más privilegiado, la totalidad será a las 17.39 y durará 2 minutos 30,5 segundos.

Una aplicación

Para saber dónde y a qué hora observar el eclipse total de Sol, el Instituto de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ desarrolló una aplicación para celulares con sistema operativo Android. La app, que es gratuita, se llama Eclipse 02/07 San Juan y se puede instalar en los dispositivos desde la Play Store.

Lo permitido

Además de recomendar lo que no se debe hacer durante el eclipse, el Ministerio de Salud dijo que aconseja observar con protección certificada (lentes especiales que certifiquen ISO 12312-2) en perfecto estado. También se puede usar lentes de soldar grado 12 o superior de no más de 3 años de fabricación y se puede utilizar una cámara oscura casera.

Lo prohibido

El fenómeno puede ser perjudicial para la visión si no se tiene recaudos, por esto Salud Pública recomienda no mirar directamente el Sol con o sin eclipse, no usar placas radiográficas. Tampoco es recomendable mirar con instrumentos ópticos, cámaras, binoculares, telescopios sin filtro solar. Además, se pide supervisar la observación de los niños.

Científicos

Se espera que para el eclipse del martes que viene lleguen a San Juan al menos 300 científicos de unos 10 países. Los especialistas, en su mayoría astrónomos, visitarán la provincia para participar de actividades científicas como jornadas o capacitaciones. Además participarán de la observación y el estudio de este fenómeno astronómico.

Actividades extras

Dentro de las numerosas actividades programadas, habrá charlas, talleres, mesas redondas y paneles para conocer más sobre astronomía. El domingo 30 a las 21,30, en la Plaza del Bicentenario habrá un concierto en vivo y se realizarán observaciones del cielo nocturno. Las inscripciones están disponibles en la página www.eclipses.com.ar.