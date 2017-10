La Obra Social Provincia (OSP) avanza para incorporar un nuevo servicio a sus 144.000 afiliados, que consiste en asistirlos cuando se encuentren ya sea en otras provincias de Argentina o en los países limítrofes.



Sin importar el motivo del viaje, el afiliado podrá recibir asistencia en caso de enfermedad o accidente. Deberá comunicarse con la línea gratuita de la OSP -08009996666- y accederá a los servicios incluidos (ver infografía) por un lapso de 30 días.



El interventor de la OSP, Javier González, indicó que "la relación que tenemos con las otras obras sociales provinciales es efectiva pero muchas veces demora. Entonces esto nos marcó la necesidad que queríamos comenzar a abordar para encontrar soluciones más rápidas a los afiliados".



Así, desde la Confederación de Obras Sociales Provinciales del país (COSPRA) surgió al iniciativa, a la que San Juan se sumó rápidamente. "Empezamos a debatir la forma de instrumentarlo y la verdad es que no hay muchos oferentes en este servicio. Empezó a verse entonces de qué manera se le puede dar acceso a nuestros afiliados", agregó el funcionario, quien señaló que a partir de la próxima semana comenzarán las conversaciones con las prestadoras y de no surgir inconvenientes, el servicio entrará en vigencia en el próximo mes de diciembre.



González adelantó que con lo que ya se avanzó en el tema, es seguro que el servicio no significará un costo extra para el afiliado. "Lo cubrirá la OSP y se transformará sin dudas en un beneficio importante", concluyó.

Amplían plan materno infantil

A partir del próximo mes, el Programa de Atención Integral para la Madre y el Niño de la OSP gozará de nuevos beneficios, en sintonía con la implementación del Plan de los Primeros 1.000 Días que decidió el Gobierno.



El gerente médico de la OSP, Carlos Repetto, enumeró que ahora también las embarazadas contarán con una cobertura del 100% a cargo de la obra social para efectuar 13 consultas a médicos tocoginecológicos, endocrinólogos y cardiólogos; 13 órdenes de farmacia, 1 electrocardiograma, 3 ecografías (se amplían a 7 si el embarazo es de alto riesgo), 1 consulta con nutricionista, 1 consulta odontológica y 2 cajas de leche entera en polvo a partir del 3er mes de embarazo.



Y durante los primeros 13 meses del bebé, además de las 13 consultas a neonatólogos o pediatras y 13 bonos de farmacia, estarán disponibles 2 prácticas de otoemisiones acústicas, 1 ecografía de cadera y 2 consultas con oftalmólogo. Si el médico lo indica, también el 100% en leches maternizadas y medicamentosas.



Repetto agregó que se efectuará el seguimiento a las embarazadas y los bebés (por mes son cerca de 900 casos).



Pago a prestadores

El interventor de la OSP, Javier González, afirmó que, luego de interactuar mucho con la Contaduría General de la Provincia, ya esta en vigencia el nuevo sistema de pago a los prestadores, denominado Pronto Pago, que consiste en abonar el 95% de lo facturado a los 15 días hábiles y el resto, una vez concluido el control de la documentación.