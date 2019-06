En espera. En las operaciones de rodilla o de cadera a afiliados de la obra social PAMI, la prótesis puede provocar la demora de unos 10 días para la intervención, reconocieron en la clínica Santa Clara.



Los afiliados a la obra social del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que deban realizarse una intervención quirúrgica que incluya prótesis de rodilla o de cadera están sufriendo demoras para entrar al quirófano de la clínica Santa Clara, que puede ser de 10 días. Así lo reconocieron desde la clínica y afirmaron pacientes que se encuentran en esa situación, que son aproximadamente una quincena por mes.

En tanto, el titular de la delegación de PAMI en San Juan, Julio Pascual, aseguró que no recibió a corto plazo ninguna clase de reclamo por demoras en la entrega de prótesis, ni de la clínica ni de pacientes, e instó a que si algún afiliado se encuentra en ese estado, radique la queja.

Pascual también aclaró que el pedido de prótesis se realiza directamente -vía online- desde la clínica a la oficina central de la obra social, en Buenos Aires.

En la clínica afirman que en las demoras en las intervenciones que incluye prótesis de rodilla o de cadera no hay un factor determinado, ya que pusieron como ejemplo que en ocasiones es la ortopedia el cuello de botella. Por una cuestión de prolijidad, las operaciones no se programan hasta contar con el elemento necesario pero el eventual retraso genera también otro inconveniente, que es más sensible en esta época del año: la cama. Por las enfermedades respiratorias, actualmente se atraviesa el periodo de mayor demanda de internación. Y no deja de ser una complicación para la clínica tener a un paciente internado sólo esperando a que llegue la prótesis. En algunos casos, se le da el alta y regresa nuevamente para la intervención. En otros, sigue esperando en la clínica.

Como mínimo, un día de internación cuesta 4.000 pesos. Puede llegar a los 15.000.

Incluso, las fuentes consultadas afirmaron que esta situación también se repite en los casos coronarios o gastroenterológicos. Pero aquí la clínica no espera. Coloca el elemento necesario (marcapasos y stents son los más comunes) y luego llega el reintegro desde la obra social. Aunque son más numerosos los casos, alrededor de 90 intervenciones por mes contra las 15 en prótesis traumatológicas, estas últimas son más caras.

En la clínica recuerdan que cuando el sistema consistía en colocar la prótesis de cadera y luego esperar el reintegro, el paciente estaba un promedio de cinco días internado. Hoy pueden esperar 10 días por lo que se triplica el tiempo de aplicar la solución. Se han dado casos de familiares que pudieron comprar la prótesis y luego recuperar el dinero. El problema se acentúa en las personas con bajos recursos.