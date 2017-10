Contra reloj. Los obreros trabajan para apuntalar y colocar moldes en la zanja y así continuar con el trabajo.



Lo que en un comienzo parecía una queja vecinal más porque cada vez que abrían una zanja para conectar las cloacas salía agua y se inundaban las calles, resultó ser un problema más complicado. Es que las obras de cloacas de la villa cabecera de 25 de Mayo están retrasadas porque la napa freática subió y se hace muy difícil cavar las zanjas para colocar los caños ya que el agua está cada vez más arriba. Esto es lo que afirmó el titular de OSSE, Sergio Ruiz. Así es que por la revenición, se estima que finalizarán la conexión en no menos de un año, cuando en principio se había estipulado que todo estuviese listo en 8 meses.



Esta situación quedó a la vista ayer, y provocó además el enojo de los vecinos, cuando los trabajadores de la empresa que está al frente de la obra y los de OSSE tuvieron que realizar una ardua tarea para extraer el agua de una zanja de dos metros de profundidad, ubicada en la zona aledaña a calle Rawson y Aberastain, de Villa Santa Rosa. Los vecinos se quejaron porque dicen que no es la primera vez que pasa y que la humedad pude dañar las viviendas si no se controla a tiempo.

Peligrosa. La zanja que se llenó de agua durante el fin de semana pasado es de grandes dimensiones.





"La revenición comenzó a ser un problema en esta zona. Las napas están a unos 50 centímetros de profundidad y para las cloacas hay que cavar unos dos metros por una cuestión de desnivel que hay que tener respecto a las conexiones domiciliarias. Es por eso que estamos teniendo problemas, sobre todo en 25 de Mayo y también en Las Casuarinas, en 9 de Julio", dijo Sergio Ruiz. Esto hizo que el avance de obra sea del 12%, cuando debería estar al 40%. Es que, según Ruiz, la tarea se volvió lenta y compleja porque cada vez que cavan una zanja, se desmorona un sector y deben apuntalar la zona, colocar moldes y hasta sacar el agua con bombas especiales para continuar con la conexión de los caños de cloacas. "En un principio, la fecha de culminación de esta obra era para dentro de 8 meses, pero al paso que vamos seguro se extenderá a un año ya que la situación del terreno por la revenición es imprevista", aseguró el funcionario.



La cloaca en 25 de Mayo comenzó a ejecutarse en diciembre del 2016. Esta conexión beneficiará a unas 1.200 familias. Enohsa financia los trabajos cuya inversión es de $62,3 millones.