La Universidad Nacional de San Juan comenzó el año lectivo con la prestación de nuevos servicios que apuntan a mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Puso en marcha un consultorio nutricional donde los chicos podrán acceder a la atención gratuita. Duilio Gómez, al frente de la Dirección General de Salud Universitaria, dijo que la propuesta forma parte del Programa Universidad Saludable y surgió ante los casos de trastornos alimenticios detectados en los alumnos.

Bajo el nombre de 'Atención nutricional universitaria' se puso en marcha este nuevo servicio de la UNSJ que fue pensado como un espacio para abordar y prevenir distintos problemas nutriciones y de mala alimentación tanto en los chicos que asisten a los 3 institutos preuniversitarios como a los estudiantes de las 5 facultades. Está destinado a toda la comunidad universitaria, pero especialmente a los alumnos que no tienen obra social o los medios para encarar un tratamiento en forma particular. 'Hemos detectados muchos trastornos relacionados con una mala nutrición y una mala alimentación, y esta situación nos preocupa. Por eso, hace unos días pusimos en funcionamiento este nuevo servicio que ha tenido una repercusión bastante positiva. Hasta el momento, los especialistas ya han recibido 300 consultas', dijo Duilio Gómez.

Si bien aún este nuevo servicio no cuenta con estadísticas sobre esta problemática, se pueden tener en cuenta algunos números que la grafican. En el 2021, Salud Universitaria realizó por primera vez un operativo sanitario para evaluar el estado nutricional de los estudiantes para implementar políticas que ayuden a que mejoren su salud y prevengan males mayores en un futuro. Fueron 150 los alumnos que participaron voluntariamente de esta evaluación, el 34% de ellos tenía sobrepeso; el 11% obesidad; y el 2% bajo peso. 'No sólo se han detectado casos de sobrepeso y obesidad, sino también algunos trastornos alimentarios y otros relacionados con una mala nutrición. Por eso, el nuevo servicio no sólo brinda atención nutricional, sino también talleres de buenos hábitos alimenticios y de prevención de trastornos alimentarios. De esta manera, también se trabaja de manera articulada con el área de psicología y de asistencia social', sostuvo Gómez.

El consultorio nutricional funciona en la sede de la Dirección General de Salud Universitaria, ubicada en calle 25 de Mayo, 1661 Oeste, Capital.

Atención con turnos

El consultorio de nutrición de la UNSJ atiende los días martes, con turnos previos. Para

obtener un turno, los interesados deben enviar un mensaje de Whatsapp al 2644692527,

número de Salud Universitaria.