Los retenes que prácticamente tenían puntos fijos durante la Fase 1 y los días posteriores a su finalización se van desplazando en un cambio de estrategia que las autoridades dispusieron para la Policía, en lo específico a la lucha contra la pandemia. Sin necesidad de exigir permisos de circulación, el control ahora apunta a lugares con aglomeración de personas y a evitar actividades deportivas no permitidas, como la de salir a correr o hacer ciclismo. Esto, aclararon, no implica dejar los patrullajes en zonas urbanas y rurales en la prevención de delitos.

Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública informó ayer 8 nuevos casos, para un acumulado de 410 (16 fallecidos). A su vez, hubo 19 recuperados, por lo que totalizan 78.

La Fase 3 permite caminatas saludables en determinados circuitos, pero disciplinas como el running, ciclismo, MTB o trekking no han sido habilitadas aún. De hecho, desde el Comité Covid ya advirtieron que posiblemente no haya una flexibilización inmediata de estos deportes por el comportamiento que tuvo la gente antes del brote en Caucete, pues en general no respetó el protocolo establecido por entonces.

Así, ahora la Policía también ajusta el control sobre los deportistas que salen a correr o andar en bicicleta, como también el cumplimiento de las caminatas saludables en los circuitos permitidos. Quienes sean hallados en infracción pueden ser juzgados por quebrantar las normas legales tendientes a prevenir la propagación de la pandemia (artículos 205 y 239 del Código Penal).

A su vez, de acuerdo a las autoridades policiales, la población empieza a advertir mayor presencia policial en sitios de aglomeración habitual de gente en zonas populosas de Rawson, Chimbas o Rivadavia, para advertir sobre el respeto del distanciamiento social y el uso de cubrebocas. Toda esta tarea le corresponde al personal del D3, junto a efectivos policiales de las delegaciones departamentales.

"Este un trabajo que debemos hacer para afrontar la pandemia, a la vez que también sabemos que la gente quiere más a la Policía patrullando zonas urbanas y rurales en prevención de delitos que verlos controlando quién sale y por qué", dijo Abel Hernández, subsecretario de Seguridad.