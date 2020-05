Tras analizar las distintas opciones y propuestas para contar con recursos frescos en las arcas locales por la caída de los ingresos producto del freno de la actividad económica, la provincia tomó una decisión: pedirá un préstamo al Banco San Juan. De hecho, ya hizo la solicitud de endeudamiento por 3 mil millones de pesos, aunque, hasta el momento, el Ejecutivo no definió si tomará todo el monto o si, inicialmente, lo hará por una parte. Según explicó la ministra de Hacienda, Marisa López, la cifra final dependerá del avance de la recaudación y de los fondos con los que cuente la provincia hacia el séptimo mes del año. Mientras tanto, el Gobierno cuenta con 800 millones de libre disposición que pertenecen al Fondo de Reserva Anticíclico (ver nota vinculada).

La titular de la cartera económica indicó que la decisión de emitir deuda a través del Banco San Juan se definió porque "las condiciones del crédito que ofrecen son muy favorables para la provincia", a diferencia de otras propuestas que se analizaron de otras entidades. Además, López explicó que, al ser el Banco San Juan el agente financiero del Estado, la entidad conoce los movimientos de las cuentas locales, por lo que sabe qué capacidad de pago tiene ante la devolución de un crédito. Además, está al tanto de la realidad económica por la que atraviesa la provincia.

Así, la ministra de Hacienda indicó que "dentro del préstamo hay dos propuestas: una es por un reintegro a 24 meses y la otra, a 36 meses". A su vez, explicó que "la devolución será en pagos trimestrales, con un periodo de gracia de tres meses para los intereses y de seis meses para el capital". Esto implica que, si lo fondos llegan en julio, como está previsto, el primer desembolso para el pago de los intereses será en octubre, mientras que para el retorno de capital será enero del 2021.

Si bien el mecanismo de endeudamiento está definido y también se decidió qué entidad bancaria lo va a otorgar, López prefirió mantener en reserva el valor de la tasa de interés, hasta no tener el OK de Nación, aunque sí remarcó que es beneficiosa para la provincia. Es que, al tratarse de deuda pública provincial, la administración central que encabeza Alberto Fernández debe prestar su conformidad. La autorización debe tener el OK de varias carteras, primero del Ministerio del Interior, luego del de Economía y, finalmente, del Banco Central, "quien dispone la autorización de endeudamiento", explicó López. Después se produce la firma del contrato por el préstamo y, una vez firmado, se notifica a la Cámara de Diputados para su ratificación. Tras ese paso, el Gobierno queda habilitado para acceder al crédito. Todo ese mecanismo "demanda entre 45 y 60 días, aunque nosotros vamos a hacer todo para que esté listo lo antes posible", dijo la ministra. Por eso, la funcionaria indicó que los recursos estarán listos para julio. Mientras tanto, "la provincia está haciendo todas las tareas contables para no tener problemas de liquidez, como la contención del gasto en todos los ministerios, menos en salud, seguridad y asistencia social. Dicha restructuración, nos ha permitido ajustar el gasto conforme a los recursos que hoy tiene la provincia", aclaró López.

Si la provincia va por el total del préstamo (los 3 mil millones de pesos con reintegro a 36 meses), el Ejecutivo tendrá que devolver, a partir de enero del año que viene, unos 250 millones de pesos cada tres meses, sin contar los intereses, de acuerdo a la propuesta del Banco San Juan.

Emisión de títulos



Si bien la provincia definió que tomará un préstamo del Banco San Juan, la ministra de Hacienda no descartó que luego pueda haber una emisión de títulos de deuda, como Letras del Tesoro provincial. López dijo que "la decisión se tomará de acuerdo a cómo siga la proyección de los recursos".