Manifestación. Un grupo de estudiantes se sumó a la marcha que hubo contra las políticas económicas del Gobierno nacional, que se realizó por la tarde en el microcentro.





Ayer continuó la toma pacífica del edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan que realizan desde el mediodía de anteayer los estudiantes que integran la "Asamblea Permanente por la Universidad Pública en San Juan" y que se extenderá hasta hoy, en el mismo horario, cuando realicen otra asamblea en el recinto y votarán si extienden o finalizan con esta medida en particular, en el contexto del reclamo generalizado de la UNSJ al Gobierno nacional por mejoras salariales y presupuestarias.



Podría ser un factor relevante a la hora de votar el resultado del plenario de secretarios generales de Conaduh que se realizará hoy, en el que se definirá si se acepta o rechaza la última propuesta salarial que hizo la Nación. Los gremios de docentes Adicus y Sidunsj, definieron que a priori aceptarán la propuesta.



Más allá de lo que ocurra en ese plenario, también estarán las conversaciones entre quienes realizaron al toma y las autoridades del rectorado. Tanto el rector, Oscar Nasisi, como la vicerrectora, Mónica Coca, indicaron que no comparten esta medida en particular como protesta, ya que consideran que genera fricciones internas en los estamentos de la universidad, aunque garantizaron que no tomarán ninguna medida que implique riesgo de violencia, por lo que la votación en la asamblea determinará, en un principio, qué sucederá luego de las 12 en el edificio que tiene su entrada principal en Mitre y Jujuy.



Sin que se registraran incidentes hasta ahora, ayer los asambleístas realizaron otras actividades relacionadas a la toma, como la participación en la marcha que realizaron distintos movimientos sociales por la tarde en las calles del microcentro, con una convocatoria de unas 2.000 personas.



Además integraron un panel, como invitados, en el Congreso de Extensión Universitaria, para contar su experiencia y comenzaron con el trabajo de hacer 6 murales en el CUIM, entre otras medidas.



Leiza Benitez, estudiante de la Facultad de Arquitectura, anticipó que sigue en pie la idea de realizar un "estudiantazo" el próximo lunes, en sintonía con facultades de otras provincias y que consistiría en una clase pública al mediodía.