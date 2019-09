Primera reunión. Ayer a la siesta vecinos del Barrio Margarita Ferrá se autoconvocaron para compartir un problema que alcanzó a la mayoría. Pedirán explicaciones a la empresa distribuidora y enviarán una nota al EPRE.

Eliana Dávila es una de las personas que vive en San Agustín de Valle Fértil que no pudo creer el monto de la última boleta de luz. "Al principio pensé que se habían equivocado porque leí mal y creía que eran novecientos y tantos de pesos. En la boleta anterior había pagado más de cinco mil pesos y me parecía raro. Cuando ví bien, me di cuenta que eran más de nueve mil pesos. Yo ya había quedado con ganas de preguntar por el monto de la boleta anterior, pero esto es imposible de pagar", contó la vecina del Barrio Margarita Ferrá, donde la mayoría de sus habitantes atraviesan por un estupor similar.

Así fue que ayer por la siesta se reunieron para tratar del tema unas 30 personas del barrio y fueron exponiendo sus situaciones. María Paredes aseguró: "Es algo espantoso. Pagaba dos mil pesos y ahora son prácticamente siete mil pesos. Si pago la boleta, no le podré dar de comer a mis hijos". Debido a la reunión, hoy se presentarán personalmente en la sede de la empresa distribuidora de energía y elevarán una nota al Ente Provincial Regulador de Electricidad (EPRE).

La situación no afecta sólo a los vecinos de este barrio. Habitantes de Usno se enteraron de esta reunión y hoy se sumarán a la manifestación.

En otros puntos de San Agustín ya se produjeron también reacciones por los montos. Susana de Cepeda, quien reside en una de las viviendas del Barrio Las Piedritas, aseguró que ya presentó una nota en la oficina de San Agustín de Energía San Juan solicitando una inspección a su domicilio. "Yo sabía que habían anunciado un incremento, pero no me imaginé éste. Es que pagué siete mil doscientos pesos la boleta anterior y ahora son casi doce mil pesos. Por eso pedí que vean si hubo una mala lectura o problema de una fuga", afirmó.

La ola de reclamos puede ser mayor todavía porque no se repartieron todas las boletas de luz en la villa cabecera de Valle Fértil.



El invierno

El periodo facturado por la distribuidora de energía fue de la segunda semana de junio a la segunda de agosto, es decir el bimestre con las temperaturas más bajas, por lo que puede significar mayor consumo si se utilizan aparatos eléctricos para calefaccionar. Los consultados afirmaron que no descuidaron ese ítem.